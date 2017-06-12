齊柏林遺體運至第二殯儀館中央社 (2017-06-12 12:50)
空難逝世的導演齊柏林與助理等3人，12日遺體由空軍C-130運輸機從花蓮載送回到台北，齊柏林遺體運至第二殯儀館。中央社記者張皓安攝 106年6月12日
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