跑馬拉松不是一個單純的競技比賽，而是鍛煉身體、認識朋友、鍛造品質的綜合曆程，也是綜合文化素養的體現。

從馬拉松跑的起源說，它並非起源於體育競技賽，而是為了紀念一名希臘戰士。它從馬拉松小鎮一直奔跑了四十二千米趕到雅典，在對雅典市民大喊了一聲「我們勝利了」之後就英勇死了。為紀念這位英雄的希臘戰士，弘揚他的精神，並在長期的發展過程中形成一整套完整的行為規則和道德規範。

從馬拉松跑的主辦城市說，一個賽事辦得成功與否，總是與正確的態度、科學的規劃、嚴格的訓練、對比賽細節的專注、對跑步過程的用心體會切切相關的，一言以蔽之，是深厚文化內涵的顯現。

從參賽者來說，一個優秀的賽手，都是對賽事心懷敬意的，無論是對比賽規則、應有道德或是應遵守的法規都充滿敬畏意識。無論參加哪一個城市的賽事，都是為了把跑步當成一種健康的生活方式，不僅包含著是身體更健康的訴求，更包括了精神健康的期許，還為了體驗該城市生活的品質，並用它來充實自己。

無論是組織者還是參賽選手，一旦做出承諾，不管有多少困難，都會千方百計地去戰勝它，禪心竭力地把它做得盡善盡美。可以說，跑馬拉松是什麼？其實就是一種堅韌不拔的意志、一種堅持的精神，一種盡善盡美和實事求是的追求。

現在，我國的4個直轄市和23個省都成為馬拉松賽事省市，這項賽事的發展，已呈現井噴的狀況，這對於促進經濟的發展、精神文明的建設都起了很好的作用。文明參賽已經成為這項運動在新階段中需要完成的目標，而這不僅是中國田徑協會的任務，更是每一個馬拉松從業者和參與者共同努力的方向。這就意味著，我們發展馬拉松運動的同時，更應強調為了弘揚馬拉松文化，無論是對馬拉松的跑者還是觀者，都應提出更高的道德規範要求。

日本作家兼跑者村上春樹在書中寫過：「在跑完全程時，能否感到自豪或類似自豪的東西，對長跑選手而言，可能是最重要的。」這種自豪，不僅來自成績，也應該來自賽道上的表現。

一個跑馬運動員在賽道上的好表現，既是對馬拉松事業的尊重，也是對自己人格的尊重，應該是很懂禮儀的。

那麼，跑馬運動員應該自覺地注重那些禮儀呢？

（一） 賽前應仔細選擇賽事。選擇一場賽事，要為自己留有有足夠的準備時間、訓練時間。一場全程馬拉松，需要達到50公里的周跑量，持續至少六周以上；一場半程馬拉松，需要達到20公里的周跑量，持續五周。倉促上陣，既是對自己不負責任，也是對社會、對事業的不負責任。

（二）比賽時，應是彬彬有禮的紳士。

1。比賽日，要按照規定的時間到達比賽場地。一般應在發槍前至少提前1小時到達現場，讓自己有足夠的時間存放衣物、尋找自己的出發區域、並且做適當的熱身運動。遲到會給自己增加壓力，也給賽事組織者帶來不必要的麻煩，存包，檢錄，計時都可能受影響。

2。到了賽場，應遵守出發位置安排，要按照你自己的配速，選擇配速區。如果你是四個半小時完成全馬，不要站到四小時的區域，因為不同的配速，選手的起跑速度不同，如果起跑速度過慢，可能會被後面的選手推倒，造成不必要的傷害。拚命向前擠，不是跑者的好禮儀。

3。要禮貌地進出補給站，進入和離開水站時，都要關注其他跑者，要使用手勢。如果水站在你的右側，你要先伸出右手，警示後面的選手：你將減速，進入水站。同時要向後觀察，確定自己不會和別人衝突時，再離開主賽道進入水站。補水之後，當你要回到主賽道的選手隊伍時，也要先伸出左手，讓後面的選手知道你要加入。特別要注意的是，離開或進入隊伍時，都不要從別的選手的前面穿過，以免造成不必要的碰撞。

4。應講究跟隨跑和伴跑的禮儀。跟跑時可以跟在設定目標跑者的身後，但注意至少要保持2米以上的距離，不要讓被跟隨著感到不適或注意到你的跟跑，除非對方是知曉且同意的。伴跑時要跟在對方身後，保持在兩個肩距左右，而不是壓著別人去跑，那是非常不禮貌的。新手可能會出現上述情況，而經驗跑者要善意提醒和規勸。

5。跑過終點區之後，要迅速靠邊離開，為後面的選手留出足夠的衝刺空間，也避免被撞倒。好的跑者都會留心可能超過自己的其他跑者。馬拉松不是你死我活的戰爭，衝線之前，觀察一下身邊的跑者，給老者、盲人跑者或其他身體較差的跑者，讓他們有更多展示自己的機會，這也是賽道禮儀。

6。向志願者致意，表達感謝，是賽道禮儀的至高境界。選手在42公里多的賽道上可能沒法對每一位志願者報以微笑和鞠躬，但跑完賽程后，就應該讓讓他們知道你的感激之情了。

7。參賽選手有義務維護賽道的環境衛生。在補給站領取的飲用水杯、水瓶或食品包裝，應該放到指定的垃圾站或沿途的垃圾箱，而不是隨意丟棄在賽道上。這樣不僅對賽道及城市的環境造成了破壞，也會給後面的選手帶來不便。

8。對組織者的鼓勵。跑馬選手可能對一場馬拉松賽的服務不滿，但要記住，任何一次比賽，都是由組織者和無數志願者的心血鑄成的。你可以提出善意的批評建議，幫助組織者提升水平；你也有吐槽的權利，甚至口誅筆伐，但真正的跑者，有一顆仁慈之心，願為推廣跑步而身體力行，充當探路者。

（三）愛護自己，也是賽道禮儀的重要組成部分，所以要關注自己的身體信號。

同在42.195公里的賽道上，不同跑者的心態不盡相同，而魏江雷的心態則是：在比賽中竭盡全力挖掘平日訓練中積累的能量，但絕不冒險去做超出自己能力的事情。跑前半程時，如覺得肌肉酸痛，這屬正常；但如果出現了胸悶、氣短、無法呼吸的情況，就應立刻停止跑步並求助最近的醫生。因為任何跑者的身體出了狀況，都會給主辦方，執行公司，醫療救護造成巨大的困擾。 有的選手會在跑過41公里后就選擇加速，有的卻會選擇在最後500米再加速衝過終點。但此時一定要注意自己的心跳及心臟感受，不要給心臟帶來過重的負擔。

在中國，馬拉松運動依然年輕，跑步文化還需要沉澱和積累。長跑應該是每一位跑者追求生理和心理健康的一種調節方式，相信注重健全身體的馬拉松跑者，一定對健全靈魂有著同樣的追求。