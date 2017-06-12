稿件來源：時報體育 鴕鳥君

中超二次轉會的腳步已經越來越近了。6月19日，中超二次轉會窗口就將開啟，不少球隊如權健、申花等已經摩拳擦掌躍躍欲試，準備利用引援來個「大變臉」。同時，也有心急的球隊如蘇寧、國安等，利用間歇期就迅速完成主帥更迭，以方便在二次轉會時搞點「大動作」。不出意外，至少三四支球隊都會利用二次轉會進行補強，有望在下半賽季對亞冠席位發起衝擊。目前看來，二次轉會期很難有大手筆的魯能泰山，下半程恐將面臨更殘酷的競爭。

國安蘇寧先預熱 多隊開啟引援大門

中超目前進入間歇期，最慘球隊之一的蘇寧也終於得到喘息調整的機會。在炒掉崔龍洙后， 6月11日晚，江蘇蘇寧俱樂部官方宣布與義大利名帥卡佩羅簽約，卡佩羅正式登陸中超執教。有消息說，蘇寧與卡佩羅簽下一份為期一年半的合同，年薪高達1000萬歐元。名氣不亞於里皮的「金牌教練」卡佩羅入主蘇寧，有望會給球隊帶來革命性的新生，塞恩斯伯里確定回歸蘇寧，馬丁內斯和洪正好都很可能離開球隊。接下來，蘇寧很有可能按照卡帥意圖引進幾個意甲戰將，比如目前傳得沸沸揚揚的佛羅倫薩前鋒卡利尼奇，以及國米的冗員比亞比亞尼和約維蒂奇等。同樣迎來新帥羅傑·施密特的國安，也有望迎來反彈。在中赫入主的第一個賽季，他們仍需要真正的強援來證明決心。

此外，中超還有四五傢俱樂部已經流露出更換外援的跡象。其中，天津權健外援格烏瓦尼奧和摩拉斯今夏基本確定離隊，按照卡納瓦羅的想法，不排除從南美俱樂部引援；申花因為特維斯的表現低迷，不得不考慮重組外援結構，近期與荷蘭中場斯內德傳出緋聞，租借在外的登巴巴、羅梅羅都有回歸的可能；遼寧宏運兩名澳洲外援選擇離隊，貴州智誠在曼薩諾率領下暴露出不小的野心，延邊則不得不依靠新外援來完成保級的重任。

魯能難有大動作 下半程競爭將更激烈

從目前情況來看，雖然中超新政出台對二次轉會市場將形成一定影響，但對於一些有迫切需求或財大氣粗的球隊來講，引援的腳步不會因為新政而退卻。即使迭戈·科斯塔或奧巴梅揚無法到來，這次轉會市場最大手筆的仍將是權健，畢竟他們有著野心勃勃的目標，不僅是撈一個亞冠名額。當然，對於沒有迫切需求的球隊來講，他們或許不會主動引援，但不代表外援結構不會發生變化，比如華夏幸福隊的熱爾維尼奧、姆比亞等外援早已經心生去意，恆大的金英權回歸取代金亨鎰也已經是板上釘釘。

當然，在新政的大背景下，大部分俱樂部外援結構都難有所變化，今年的二次轉會期肯定比往年安靜得多。比如魯能的四名外援搭配就相當合理，目前取得的戰績和產生的化學反應遠超預期，根本沒有必要引進新援。不過聯賽下半程，在其他俱樂部紛紛引援的情況下，蘇寧、國安、權健、華夏幸福等球隊將對前四發起更猛烈的衝擊，魯能如果夏季不引援，很難確保在如此激烈的競爭環境下堅持到最後。利用二次轉會引進一兩名合適的內援，或許是魯能補強的不錯選擇。