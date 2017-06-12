6月14日-18日，國際乒聯日本公開賽將在東京進行，中國隊派出了馬龍、樊振東等組成的強大男隊陣容，女隊則是陳夢帶領五名小將參賽。

男選手中國隊派出了六名選手，分別是：方博、許昕、樊振東、馬龍、梁靖崑和林高遠，前四人為種子選手，梁靖崑和林高遠因為排名的原因未能成為種子。馬龍、樊振東和許昕是賽會的男單前三號種子，方博為7號。許昕、樊振東、馬龍和林高遠參加了世乒賽男單的爭奪。

女選手們方面，中國隊僅有陳夢是女單的種子選手，她是賽會的2號種子，頭號種子為新加坡選手馮天薇。中國參賽的選手還有王曼昱、陳幸同、孫穎莎、袁雪嬌以及陳可。孫穎莎、袁雪嬌以及陳可目前都沒有世界排名。孫穎莎出生於2000年11月，中國00后小將終於亮相國際賽場。

男雙，馬龍/許昕是賽會的2號種子，頭號種子是東道主選手森園政崇/大島祐哉。樊振東/林高遠也將配對參賽。在世乒賽中，許昕/樊振東配對獲得了男雙的冠軍。

女雙，頭號種子為日本的橋本帆乃香/佐藤瞳，中國沒有組合成為種子選手。陳可/王曼昱、陳幸同/孫穎莎兩對年輕組合配對參賽。

（新體）