6月12日，2017巔峰夢想「拉薩交通產業集團」首屆圍棋汽車拉力賽進入第11天，上午在布達拉宮珍寶館進行小組最終輪較量，陳耀燁與羋昱廷再勝古力、周睿羊。14時美女車手們將進行場地賽，16時柯潔與柁嘉熹將在布達拉宮進行決賽首日較量。隨後大部隊將奔赴珠峰大本營。

6月10日的比賽在林芝魯朗小鎮戰罷，國手們隨後赴魯朗小學普及圍棋。晚上眾人圍著篝火晚會起舞，主持人說這是個有特殊紀念意義的日子。正是51年前的6月10日，中國代表團首次赴日進行中日圍棋對抗賽。圍棋成為促進交流、增進友誼的橋樑。而本次圍棋汽車拉力賽中，國手們與尼木藏棋傳人交流，為小學生普及圍棋，與車手搭檔們也在相互交流學習。

由於拉力賽一天行程不可超過五百公里，加之318國道正在修路需要繞道，原定從魯朗趕赴拉薩的行程將超標，而此前僅有6月4日從康定趕赴巴塘的行程接近五百公里。為安全起見，10日晚車隊先趕赴林芝八一鎮，保證次日赴拉薩行程在五百公里以內。11日大部隊翻過五千米高峰，途徑工布江達、墨竹工卡，當晚抵達拉薩。12日9時的圍棋賽第6輪及下午4時決賽上半場均在布達拉宮珍寶館旁舉行，這是正式體育賽事首次在布達拉宮雪城範圍內舉行，可謂史無前例。

古力對陣年少6歲的陳耀燁。古力曾在06年LG杯決賽3比2戰勝陳耀燁，09、10年在天元戰挑戰賽兩度負陳耀燁。2013年圍甲雙方曾弈出三劫循環無勝負，古力加賽負陳耀燁，本次賽事首回合古力在左下碰角時應對不當再度失利，總戰績大致10勝18負。

本局古力執黑變形中國流開局，與陳耀燁「背譜」柯潔人機大戰第3局，黑13如AlphaGo一般拆一逼攻，陳耀燁白14變招打入右上，局部作戰拔花得分。古力隨後上演破釜沉舟大棄子，無視右邊大塊欲圍攻中央。陳耀燁亮出治孤絕活，古力雖然有所斬獲，但入不敷出，最終無奈認負。

另一局周睿羊對陣年少5歲的羋昱廷。今年初周睿羊擊敗羋昱廷奪得名人挑戰權，本次賽事首回合雙方大殺小輸贏，周睿羊屠龍仍小負羋昱廷，交鋒戰績大致5勝8負。

本局周睿羊執黑星小目后二間高位守角，雙方各自掏掉對方角空，隨後羋昱廷在右下輾轉騰挪巧妙破空。周睿羊試圖圍剿中腹未果，攻勢收效甚微。羋昱廷見招拆招冷靜化解對手，將優勢保持到最後。

至此圍棋小組雙循環賽戰罷，A組柯潔4勝，陳耀燁2勝2負，古力4負。B組柁嘉熹3勝1負，羋昱廷2勝2負，周睿羊1勝3負。提前晉級決賽的柯潔與柁嘉熹下午16時將在布達拉宮珍寶館進行決賽前2小時較量，之後的對局將於14日12時移師珠峰大本營。這也是史上首次跨度三天、海拔五千米以上的巔峰對決，敬請關注。

2017巔峰夢想「拉薩交通產業集團」首屆圍棋汽車拉力賽創新跨界融合已得到社會多方面的認可及支持，尤其是對圍棋選手與美女賽車手的組合參賽模式高度讚揚，同時上汽名爵提供了一台獎品車MG~ZS，以支持本屆賽事。組委會確定設立「冠軍拍檔獎」，獎品為MG~ZS一輛，獎勵給獲得本屆賽事圍棋比賽冠軍的搭檔。柯潔搭檔胡蝶與柁嘉熹搭檔華婷婷對圍棋的興趣一定與日俱增。華婷婷曾發微博表示「第一次去西藏，還要帶著我們圍棋國寶們」。而胡蝶已經開始網路對弈，註冊初學水平的18級賬號后，在9路棋盤上將對手吃個精光，發微博曬棋譜說「左腦終於被開發了，等這一天很久了」。

圍棋賽日程：

3日9時 柯潔勝陳耀燁 柁嘉熹勝羋昱廷 石棉安順場

7日9時 古力負柯潔 周睿羊負柁嘉熹 昌都博物館

8日12時 陳耀燁勝古力 羋昱廷勝周睿羊 八宿然烏湖

9日12時 陳耀燁負柯潔 羋昱廷負柁嘉熹 波密巴卡村

10日12時 柯潔勝古力 柁嘉熹負周睿羊 林芝魯朗鎮

12日9時 古力負陳耀燁 周睿羊負羋昱廷 布達拉宮 1小時1次1分鐘讀秒

12日16時/14日12時決賽 布達拉宮/珠峰大本營 2小時5次1分鐘讀秒

（李新舟）