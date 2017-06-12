6月12日上午，2017巔峰夢想「拉薩交通產業集團」首屆圍棋汽車拉力賽在布達拉宮珍寶館進行圍棋賽第6輪，等待下午決賽的柯潔、柁嘉熹、美女車手搭檔們均對本次賽事感慨良多，柯潔表示活動很完美，期待決賽能有好發揮。

在布達拉宮珍寶館的拉薩站開幕式上，賽事組委會秘書長楊衛國表示：比賽在布達拉宮珍寶館進行，是開天闢地第一次，感謝布達拉宮、體育局等各方大力支持。

西藏自治區體育局局長張新致辭稱：謹代表西藏自治區體育局向各位棋手車手錶示熱烈歡迎，這項賽事是圍棋與汽車運動首次跨界，體育產業和汽車產業的完美融合，沿途展現西藏風光風土人情，帶動西藏旅遊事業發展。後半程賽事將到珠峰大本營，對棋手車手是更大挑戰，相信你們一定能超越自我超越極限，實現巔峰夢想。

西藏國旅董事長黃利華表示：這次賽事在西藏旅遊發展史也是第一次，謹代表西藏旅遊發展總公司祝大家在後面的賽事取得成功，感謝為西藏旅遊事業作出的貢獻。扎西德勒。

隨後，中國棋院競賽部馬林宣布圍棋小組第6輪開賽，周睿羊執黑對陣羋昱廷，古力執黑對陣陳耀燁。下午4時柯潔與柁嘉熹將進行決賽前2小時對決。

中國棋院競賽部主管劉菁八段表示，這次比賽動靜結合，穿越川藏線，希望對棋手大局觀也有幫助。棋手們還去當地小學，希望能為圍棋推廣盡一份力。

柯潔談起本次活動，表示和昌都阿布書記下圍棋時，隊友也體驗了尼木藏棋，布局可能略有不同，但規則和圍棋是一樣的。我們還去藏式民宿體驗，在藏桌上下棋，去小學普及圍棋，也教搭檔下棋。這一路體驗超出我的想像。很感謝西藏各方對這次活動的大力支持，這次對圍棋推廣普及有很多幫助，希望這樣的活動越多越好，讓更多人感受到圍棋的快樂。現在我覺得下棋很快樂，特別是跟人類下棋，自己心態也和以前不同，一路上很順利，活動很完美，感謝各方面大力支持。如果沒有這次活動，我可能很難穿越川藏線，所以這次非常難得。

關於胡蝶發微博在網上9路圍棋吃光對手，柯潔笑說胡蝶的對手水平不高。她們之前完全不會圍棋，我其實也沒怎麼教，不過我覺得關於普及圍棋，我特別想跟大家好好講講，我覺得我的教法挺有成效，圍棋是很簡單的，可以帶來很多快樂。

關於高海拔比賽，柯潔表示稍微有點喘，或多或少有些不適應，不過在布達拉宮和珠峰大本營決賽，可能是這輩子最神聖的比賽場地，我很期待，希望能有好的發揮，這對我是非常幸運的事情，希望我能做得更好。

柁嘉熹談起去魯朗小學普及圍棋，表示小學生們很聰明，也在學習普通話，用漢語藏語合唱歌曲。我們和車手一路相處都很好，感覺時間過得很快，配合很默契。一路上風景很好，心情也很愉悅，對發揮也很有幫助。

柯潔搭檔車手胡蝶談起自己微博曬棋譜，笑說下棋時，柯潔也在旁邊，所以我不會下的時候，他指點兩招就非常好下了。後面他不在，我再下就輸了。我覺得圍棋對左腦開發有幫助，賽車其實也需要心靜，和圍棋有相通的東西。

古力搭檔車手金蕊坦言，這次比賽和以往不同，還沒這麼長距離，從成都一直到拉薩，一路走來不僅欣賞318國道的美景，還和國寶圍棋手一起搭檔。我搭檔古力是6人中唯一比我大的棋手，他很照顧我，中途他還擔心自己成績會影響到我。我們磨合很到位，一起照相唱歌喝酒。他們還教我們下圍棋，我可能是最笨的，什麼叫氣、劫、眼，古力就會很耐心的重複教我，包括很標準的手勢。以後估計我可以出去嚇唬人了。

說起有趣的事，金蕊表示是在然烏湖我和胡蝶其實在賽場下五子棋，有裁判過來胡嚕了棋盤告訴我們圍棋不是這麼下，我們很無奈說是在下五子棋，把他驚到了。其實我們圍棋水平還是初級的，有時候打開手機下棋，不會的時候國寶們會給我們思路。不光是圍棋，他們身上有很多值得學習，很大氣，思路開闊，這些天磨合下來覺得互相都學到很多東西。以後如果在大街小巷或轉角再相遇，心裏肯定是另一番感覺。大家在一起朝夕相處十多天，就像小時候軍訓，已經很捨不得分開，希望以後還有機會相聚，友誼天長地久。

（李新舟）