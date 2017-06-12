互聯網金融風險專項整治或延期一年北京新浪網 (2017-06-12 12:32)
據財新網報導，原定於今年3月完成的互聯網金融風險專項整治工作，將延期一年左右；在今年6月底各地金融局或金融辦完成分類處置后，還留有12個月供整改類平台繼續向合規轉型，2018年6月作為最後的期限接受監管驗收。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Panasonic 水洗式．panasonic led 電視．電鍋 panasonic．Panasonic 32吋 LCD．Panasonic 35．panasonic na-v178vb．Panasonic 國際牌 EH-NE31．panasonic 42型．Panasonic 冷氣．Panasonic KX-TG3411．PANASONIC 冰箱三門．Panasonic SD32g．panasonic eh-sw50．Panasonic CU-LJ63CA2．VF 數位攝影機．Panasonic F-L14BMD．PANASONIC GX1 14-42mm．panasonic rx-d55．Panasonic NA-V130MD-W．Panasonic tv．Panasonic NH-50V-H．net 網路攝影機．Panasonic PJ-6Rf．Panasonic 麵包機．panasonic st27．Panasonic 清靜機．Panasonic 國際牌 電冰箱．Panasonic ES-8232．WEICHU 攝影機．Panasonic GF1
- NIKE-AIR HUARACHE ULTRA女慢跑鞋-黑
- CITIZEN xC 光動能浪漫城市日曆女錶-粉/32mm FD1094-53W
- HOYACASA清麗凝雅 雙人四件式抗菌天絲兩用被床包組
- PhotoFast MemoriesCable GEN3 USB 3.0 32G線型iPhone/iPad
- 【Maslow-獨特邊框】加大掀床架-6尺(4色)
- agnes b. 法式風情 簡約薄型腕錶(BJ5004X1)-白/39mm
- WAXX熱浪系列-黑黃拼接快乾型男衝浪褲(18英吋)
- CANON MX497【單向閥+黑色防水】雲端無線多功能傳真複合機
- (Maslow-簡約純白)加大掀床組-6尺(不含床墊)
- 義大利La Belle《柔漾戀曲》雙人緹花四件式被套床包組
院士要求封殺Win10政府版！微軟方怒回應【北京新浪網】
不可一世的拍照手機20年前是如何誕生的【北京新浪網】
只用了三天，瑞士科學家就模擬出了整個宇宙【北京新浪網】
10.5英寸新iPad Pro首發評測：轉型再談生產力【北京新浪網】
谷歌無人車原型將退役：以後只能在博物館見了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》