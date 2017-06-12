據財新網報導，原定於今年3月完成的互聯網金融風險專項整治工作，將延期一年左右；在今年6月底各地金融局或金融辦完成分類處置后，還留有12個月供整改類平台繼續向合規轉型，2018年6月作為最後的期限接受監管驗收。