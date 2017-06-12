博爾特退役後會幹什麼？拍電影？參加體育真人秀？甚至啥都不幹，先把自己吃到體重超標再說？以他的性格，以上事件都有可能發生。但有一件比較正規的事兒，博爾特在接受本國媒體採訪時透露說，自己應該會去做，那就是當他所在的競爭賽俱樂部的教練，確切的說是當恩師格倫-米爾斯的副手。但是，僅此而已，而且也只能是暫時。

競賽者俱樂部總教練格倫-米爾斯最近在談到愛徒退役時曾表態，希望博爾特能接自己的班，來做俱樂部總教練。米爾斯今年已經68歲，2009年博爾特在柏林世錦賽取得巨大成功之後，米爾斯辭去了擔任20多年的國家隊總教練職務，回到競爭賽俱樂部擔任總教練。不過由於競賽者俱樂部的一線選手，基本也都是國家隊選手，兩個總教練雖然名頭不一樣，實質工作內容差別不大。

但博爾特真沒有接班的想法，他說：「我愛俱樂部，我也非常愛教練，我向米爾斯保證過，我會儘可能多的幫助俱樂部。所以我肯定會扮演一個輔助角色，儘力提供支持。但要我接任他的職務，我覺得這事不會發生。」

有消息稱，牙買加首相安德魯-霍爾內斯保證博爾特退役之後，能在政府謀到一份職業。不過博爾特對這個可是一點興趣都沒。他說：「我說過好多年了，政治不適合我。當你們記者問這問那的時候，我總是避開任何政治方面的問題。因為那是足智多謀的人才能做的事，所以我努力遠離這一切。」

2009年之後，博爾特就沒有打破過一項世界紀錄，儘管現在沒剩幾場了，但人們似乎還想看到他再破一次紀錄。不過博爾特的回答，可能讓有這種想法的人徹底失望了，他說：「我自己已經是世界紀錄保持者，所以沒理由再去破世界紀錄了吧。本賽季我的目標就是繼續贏，贏最後幾場賽事，以冠軍來結束我的跑步生涯。」

(威猛)