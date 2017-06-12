日期:6月12日凌晨，義大利預備隊聯賽（義大利青年聯賽U19）決賽在馬佩里體育場展開，最終由韋基率領的國際米蘭預備隊憑藉范赫斯和皮納蒙蒂的進球2：1擊敗佛羅倫薩預備隊，時隔5年後再次問鼎該項賽事，這也是國際米蘭預備隊的隊史第8冠。

在之前的半決賽中，國際米蘭1：0戰勝羅馬晉級決賽，而佛羅倫薩則是在120分鐘內與尤文圖斯1：1戰平，最終通過點球大戰勝出，兩隊最終會師。

開場階段國際米蘭就佔據了場上有利地位，第18分鐘里瓦斯開出角球，范赫斯登頭槌幫助國際米蘭打破僵局。易邊再戰佛羅倫薩發起猛攻，但國際米蘭門將迪-格雷戈里奧發揮慎用，高接抵擋沒有讓比分發生變化。第67分鐘，皮納蒙蒂接到埃莫爾斯的傳球頭槌建功，幫助國際米蘭取得2球領先。雖然在第75分鐘，佛洛倫薩通過索蒂勒將的點球將比分追至1：2。但在接下來的時間內國際米蘭穩住陣腳，將2：1的比分保持至最後。最終贏得冠軍，並獲得下賽季歐洲青年聯賽的參賽資格。

賽后，球隊主教練韋基表示： 「我們時刻都嚴格要求自己，這座冠軍對我們來說是尤為重要的，因為它時刻在提醒著我們，刻苦的努力才能換來成績。通過勝利，我們進軍了下賽季歐戰舞台，這為我們挑戰其它歐洲豪門提供了一個難得的機會。對球隊來說，這是一個令人興奮的賽季。我們是8強隊伍中平均年齡最小的隊伍，贏得冠軍，我們也見證了自己的成長。」

值得一提的時，這支國際米蘭U19的隊伍已經連續三年，連續贏得了自己所參加的三個年齡段的冠軍。而在今年的義大利青年聯賽U18的比賽中，國際米蘭也取得了冠軍，充分展現了國際米蘭俱樂部在青訓方面的成績。

（新浪體育）