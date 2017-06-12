曼城4300萬新援心酸回憶:曾被曼聯舊將當面怒罵北京新浪網 (2017-06-12 12:20)
曼城今夏花費了4300萬鎊簽下了貝爾納多-席爾瓦，前途無量的葡萄牙人將會成為瓜迪奧拉新賽季仰仗的核心人物。值得一提的是，效力摩納哥期間，B-席曾經和曼聯舊將貝爾巴托夫做過隊友，還被他教訓過，在接受採訪時，B席本人披露了這段往事。
B席說：「那是摩納哥1-0擊敗甘岡的比賽，我首次代表摩納哥首發出場。最後時刻時，有個球我本可以傳給貝爾巴托夫，當時他沒有人防守，不過我沒那麼做。之後我們回到了更衣室，本來我還挺開心的。直到貝爾巴托夫走了進來。他一腳踢飛了垃圾桶開始對我喊叫。」
「當時我只是個19歲的孩子，卻不得不面對一位大哥了。他轉過身來對我說『你以為你是誰啊？馬拉多納還是齊達內？』在摩納哥的開始真的很難，但是還好我有葡萄牙的朋友，穆蒂尼奧和卡瓦略也在那，之後一切就簡單多了。」
（馬爾科）
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