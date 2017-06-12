日期:6月13日上午09：00，NBA季後賽繼續迎來總決賽第五場的較量。上一場比賽，騎士在主場137-114戰勝勇士扳回一城，大比分仍以1-3落後。從博彩公司開出的G5盤口中，回到主場的金州勇士讓8.5分，優勢明顯。

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在總決賽G4的比賽中，騎士下起了「三分雨」，全場飆進24記三分球，打破此前勇士的記錄。騎士從第一節就確立了兩位數領先優勢，最終三巨頭合力砍下94分幫助球隊拿下比賽，杜蘭特發揮出色，砍下35分仍無力回天。

重新回到主場，勇士的優勢在賠率中體現的淋漓盡致。日期:周二打響的第五場總決賽中，博彩公司開出了勇士讓8.5分的賠率盤口。巧合的是，總決賽G2，盤口就給出了金州勇士讓8.5分的盤口，最終勇士132-113取得大勝。另外，大小分的盤口已經飆升到了230.5，可見結束的幾場比賽中超巨們的出色發揮對盤口的影響。

難道騎士註定以1-4結束系列賽？一個小小的細節吸引了筆者，本場比賽勝負盤中，騎士贏球的賠率是3.90，但在同樣讓分的G2中，騎士贏球的賠率是4.25。這一數據的調整也說明博彩公司對騎士的信心回升，如果三巨頭能延續火熱狀態，騎士並非沒有機會。究竟是勇士回到主場4-1殺死系列賽捧得桂冠，還是騎士將比賽拖入G6，明天上午9點，大家敬請期待！（女王）