6月9日，國際奧委會執委會宣布，有64名運動員（男女各32人）參與的3x3籃球項目將於2020年東京奧運會起正式加入奧運大家庭。對此，國際籃聯（FIBA）秘書長兼國際奧委會委員帕特里克-鮑曼表示：「對國際籃聯（FIBA）和3x3籃球來說，這是歷史性的一天！」

從2007年國際籃聯決定建議國際奧委會將3x3籃球納入2010年新加坡青奧會，到2017年升級成為奧運會比賽項目，3X3籃球在過去10年經歷了長足發展，鮑曼說：「這一天是3x3籃球十年來辛勤努力的結果。在這段時間里，3x3籃球逐漸成形了規則，推出了自己的數字平台還有球員積分系統。在全世界範圍內的個人和機構組織者們的共同努力下，一系列國際籃聯組織或者批准的3x3賽事將球員們聚集到一起。」

正如鮑曼所說，3X3籃球能夠成為奧運項目，依賴於FIBA不懈努力的推廣，同時也是世界範圍內組織並參加符合FIBA資質3X3賽事的機構和球員們共同努力的結果。打開FIBA官網，可以看到全年世界官方認證的3X3賽事，中國舉辦的賽事也在其中。搜索顯示，目前由新浪體育舉辦的3X3黃金聯賽正在進行當中，並於6月11日決出了長沙站的冠軍。

3X3黃金聯賽是FIBA（國際籃聯）的官方認證賽事，至今舉辦三年，是中國頂級的三人制籃球草根精英賽事。今年，賽事已於3月啟動，將在全國24個城市舉辦25站賽事，預計將吸引6000支隊伍，近2萬名運動員和籃球愛好者將參與到6000場賽事的角逐。賽事將於10月在北京決出總冠軍，112萬元的總獎金是亞洲3X3賽事中最高的。去年，主辦方新浪體育還與澳大利亞國家籃球聯盟（National Basketball League）達成戰略合作, 2017賽季3X3黃金聯賽的優秀選手還將參加澳大利亞國內頂級籃球聯賽NBL的訓練營，有機會亮相國際賽場。

3X3籃球入奧后，FIBA官網撰文稱：「3x3籃球被廣泛地認為是首屈一指的城市團體運動項目，在社交媒體上受到年輕人的追捧，而且任何人在任何地點都可以輕鬆地參與進來。」舉辦三年，3X3黃金聯賽逐漸發展成為國內影響力最大的大眾籃球賽事，很大程度上依靠了賽事在社交媒體平台上取得的成功，基於新浪體育近20年專業體育門戶的內容製作優勢，以及微博平台的渠道優勢，3×3黃金聯賽也在社交媒體上走紅，截至目前，賽程剛過1/3，衡量社交媒體關注度的微博話題閱讀量就已經接近2億，全程預計將超5億，同時，新浪體育在製作賽事精彩花絮及經典賽事集錦等方面也下了極大功夫，每站賽后產出上百條短視頻，量級堪比NBA、CBA等職業賽事，單條視頻最高播放量達到200萬次，全程播放量預計也將超過5億次。

隨著3X3籃球進入奧運會，可以預見該項目的商業價值也將進一步提升，不少國內外知名企業已經開始向該項目拋出橄欖枝。仍以3X3黃金聯賽為例，奧運全球合作夥伴麥當勞今年加入到賽事中來，成為3X3黃金聯賽的頂級戰略合作夥伴，雙方聯手打破「次元壁」推出根據賽實時亮點創作的漫畫《霸籃少年》。FIBA的全球市場戰略合作夥伴匹克體育也在3X3黃金聯賽的讚助商行列當中，作為首席戰略合作夥伴，匹克體育為所有參賽選手提供了包括球衣、球鞋在內的整套籃球裝備。今年初，多家體育行業權威機構聯合推出了「2017年最具讚助價值體育賽事TOP100榜單」，3X3黃金聯賽作為唯一的3X3賽事位列其中， 並被該榜單看作最具商業價值的大眾籃球賽事。

正是基於3X3黃金聯賽的成功舉辦，2015年開始獨立運營的新浪體育也開始了由傳統體育媒體向體育產業公司的轉型，3X3籃球入奧之際，對三年前的搶先布局，新浪網高級副總裁、新浪體育總經理魏江雷說：「3×3籃球正式成為奧運項目，我們都見證了歷史，每位參與並熱愛3×3籃球的人都為此做出了貢獻。作為FIBA認證的賽事，3×3黃金聯賽將以更高標準要求自己，努力為廣大3×3籃球愛好者帶來最好的參賽體驗。」