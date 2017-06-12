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去年的E3發佈會上，B社帶來了《輻射4》VR版，但在過去的這一年之中，關於VR版並未有更多消息曝出，幾個月前B社副總裁Pete Hines表示VR版《輻射4》將會亮相今年的E3，終於在今日的發佈會上，玩家得以見到該作的更多消息。遊戲的演示也已經公佈。

視頻審核中

作為B社要打造的Bethesda VR服務平台的重頭戲，《輻射4》VR版帶來的驚喜將非同一般。

視頻畫面：