E3 2017：《毀滅戰士》VR版《毀滅戰士：VFR》演示公佈 突突突兇殘升級北京新浪網 (2017-06-12 12:20)
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同《輻射4》一樣，VR版《毀滅戰士》已經有一年的時間沒有什麼消息，之前也沒有消息稱該作會在E3 2017上亮相，就在大家快要將其遺忘之際，B社卻突然公佈了VR版《毀滅戰士》的演示。《毀滅戰士》VR版打響了B社發佈會的頭炮，來看看遊戲的精彩演示。
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