[Wellbet]12日競彩足球相同賠率：格雷米奧主場奏凱北京新浪網 (2017-06-12 12:07)
摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。
格雷米奧vs巴伊亞
比賽時間：06月13日07：00
格雷米奧目前在巴甲聯賽排名第3位，近期各項賽事豪取3連勝，狀態可謂火熱。巴伊亞在聯賽5輪戰罷取得3勝2負的成績，目前排名聯賽第8，近期取得聯賽2連勝，表現同樣出色。
本場比賽賠率是1.45 4.00 7.30，歷史同賠當中，主勝概率是64%，平局概率是23%，客勝概率是13%，賠率現實主隊占較大優勢。縱觀兩隊近10次交手，格雷米奧取得7勝2平1負的戰績績，佔據絕對的心理優勢。
格雷米奧上輪客場挑戰聯賽新貴沙佩科恩斯，在雙方大打對攻戰的情況下，最終6-3戰勝對手，近8場賽事贏下7場。格雷米奧在近4個聯賽主場能夠3度零封對手，防守硬度十足。巴伊亞上輪聯賽主場迎戰克魯塞羅，在上半時確立1球領先的優勢下，最終借主場之利戰勝對手。不過巴伊亞主強客弱，此前2個聯賽客場盡墨。本場比賽亞盤開出主讓一球，後市受注後上盤水位持續下調，並有升至主讓一球/球半高水的趨勢，盤口對上盤存在較大的數據支撐，綜合考慮，格雷米奧主勝可期。
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