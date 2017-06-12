慘！曼城王牌這麼強竟無人要 真是被瓜帥廢了北京新浪網 (2017-06-12 12:12)
曼城門神喬-哈特現在處境尷尬，雖然都知道他要離開曼城，但至今卻無人對他提出報價，這讓他有些不知所措。
30歲的喬-哈特正值一名門將的黃金年齡，雖然被曼城棄用，但依然是英格蘭的國門。不過，也許正是這種「不上不下」的定位最為尷尬，過去一年被瓜迪奧拉棄用的經歷，讓想買門將的豪門未必看得上他，而那些垂涎他的中下游球隊，卻又不一定請得起他。
「我需要先有一份報價來到，然後才能有選擇，」喬-哈特無奈的說，「目前為止我什麼都沒收到，現在我的情況挺有意思，耐心是關鍵。」
「我很願意透露一點關於我未來的消息，但現在我卻沒有任何消息可透露的。我還沒和曼城談過，他們簽下了一個新門將，我也知道他們的意向了。」
上賽季喬-哈特被租借到都靈效力一年，但他表示，不想再外租了。「我不再是年輕人了，我不可能像一個17歲小夥子那樣，打好包就租出去，我需要的是穩定。」
（legion）
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