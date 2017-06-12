來源：新晚報

35歲的農民里冰，家在大慶市杜蒙縣，他用9個月時間，花了5萬元，在他家的院子里造了一架飛機。

為啥要造飛機呢？

里冰說：去年開始他接觸了網路直播平台，怎麼才能吸引更多的人來關注自己呢？里冰想，必須有熱點話題。當他在平台上看到很多造車造船的人，他就想實現自己小時候飛天的夢想：造飛機。

里冰造這架飛機大概花了5萬元，他在網上查找資料，有的時候還到外地學習。剛開始造飛機的時候，家裡和鄰居都不支持，說他不懂技術，勸他好好把農活干好就行。

里冰他用啥造的飛機？

機翼：航空鋁+帆布

機身：鐵管、摩托艇發動機等

10日下午，里冰進行了首次試飛。

第一次沒有成功，只在地面上跑。

第2次剛剛飛起來就落地了。

昨天（11日）他又一次試飛，這一次成功了。

里冰說：「當時好多人跟著我後面跑，大家都擔心我飛不回來。」

打開里冰直播平台的賬號，首圖封面就是一個三角翼飛機，他已發佈了400多個作品，大部分都是製作飛機的視頻。幾天前，他在自家小院錄製一段「首飛通知」的視頻並傳到了網路上，有近20萬次的播放量，目前里冰已有18萬多粉絲。