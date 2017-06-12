日期:6月12日，2017年世界9球中國公開賽在上海展開最後一日比賽角逐。在女子組決賽中，陳思明以9比8戰勝劉莎莎，時隔7年再次在此項賽事中問鼎桂冠。2010年的此項賽事，彼時的陳思明剛剛在賽場上嶄露頭角，她一路過關斬將，戰勝了包括潘曉婷在內的一眾高手，獲得了冠軍。自此之後，陳思明的名字被越來越多的球迷所知道。

在昨天的比賽結束后，陳思明走到亞軍劉莎莎身邊，與後者開起了玩笑，「2014年世錦賽我決賽決勝局輸給你了，這次我還給你了。」說罷便笑了起來。劉莎莎也是回以笑容，「哎呀，去年這個比賽我就拿了亞軍，追到8比8后，追到8比8后我還以為自己這次能拿冠軍呢！」

場上是毫不想讓的對手，場下是無話不說的好友。劉莎莎輸了比賽，對陳思明做出失落的表情，「我都輸了比賽，你要不親我一下，補償我一下。」

「這麼多人誒！」陳思明一開始覺得有些害羞，「但我想，她都輸了嘛，那我就親她一下嘍！我們關係非常好，所以就答應她這個小小的請求。」

談及本場比賽，陳思明說道：「我很激動，我好想第一次在決賽中贏決勝局，所以這個感覺是之前從來都沒有體驗過的，莎莎是很棒的選手，能在決賽中擊敗她是一件非常棒的事情。比賽一波三折，中間自己有一些失誤，沒有及時地調整過來，好在最後一局開球后遇到了機會，我把握住了心態，扎紮實實地把每一顆球打進，取得勝利，非常不容易。」

本賽季，陳思明在9球方面保持了不敗的戰績，多次無緣世錦賽冠軍的她，是否有把握今年能夠奪冠？「我不抱很大的希望，因為這次比賽和之前的安利杯，我都沒想著要拿冠軍。但現在我已經保持15連勝了，從年初到現在我沒輸過，我覺得那是因為我從來沒想過自己能拿冠軍，就是一場場去打，所以我對世錦賽不抱任何希望。」

眾所周知，在很多人看來，潘曉婷是9球「天后」。但目前從整體戰績上來看，陳思明無疑是現在女子9球界表現最出色的選手，她是否能夠成為下一個9球「天后」呢？

（董正翔 發自上海）