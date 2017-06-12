曼聯宣布與本菲卡達成轉會費協議，即將簽下瑞典後衛林德洛夫，價格大約是3500萬歐元（3070萬英鎊），另有1000萬歐的條款浮動。對這筆交易，林德洛夫的國家隊隊友、桑德蘭中場拉爾森稱，曼聯買下了一個出色的後衛。

林德洛夫今年只有22歲，但已經是俱樂部和國家隊的重要成員，他綽號「冰人」（Iceman），拉爾森稱，這是一個冷靜和成熟度遠超年齡的球員。「在俱樂部和國家隊，他一下子闖入人們的視線，而且表現非常好，」拉爾森說，「無論什麼時候我和他一起踢球，他都給我留下了深刻的印象。」

「現在在瑞典國家隊，他已經是我們一個非常重要的球員了，這展示出了他的成熟度。」

「他不僅在場上有實力，同樣，他還是個非常冷靜的人，有著很理智的頭腦。」

「當然，英超聯賽和英格蘭的生活，會是完全不同的體驗，他必須先去適應，只要人們給他一點適應時間，他最終會在曼聯取得成功。」

據英國媒體披露，穆里尼奧給伍德沃德的轉會名單中，列了三個中衛人選，他們是林德洛夫、邁克爾-基恩和范迪克。林德洛夫是穆帥的首選，紅魔最終得手，省去了再去追逐基恩和范迪克的麻煩，基恩本人並不太願意回曼聯，而范迪克則被南安普敦叫價7000萬英鎊。

引進林德洛夫，曼聯進一步充實了後防線，可打中衛的已達6人，林德洛夫預計會和拜利組成主力搭檔，還有斯莫林、瓊斯、布林德可用，羅霍則可能傷停到年底，暫不在下賽季初的計劃內。不過也有英媒稱，斯莫林和瓊斯中可能會走一人，換取部分轉會費。

（legion）