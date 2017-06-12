前些天，廣州恆大球員廖力生投訴廣州計程車行業亂象。昨天，廣州市交委通過官方微博做出具體回應，表示已經對涉事駕駛員和企業被依法處理。

廖力生6月9日，廖力生在白雲機場打車，反映司機態度惡劣，不打表一口價。之後，他的投訴被廣州市交委受理。昨天晚間，廣州市交委通過微博回應：

6月9日，廣州市交通部門根據市民廖先生投訴廣州計程車司機在白雲機場態度惡劣、議價拒載的情況，在投訴信息完備和乘客的積極配合下，對投訴情況進行跟進處理。同時，交通部門也歡迎廣大市民共同監督出租汽車行業，並對如何有效投訴提供指引。

涉事駕駛員和企業被依法處理

經調查，涉事駕駛員分別為廣州天成企業集團有限公司粵A.S0X25計程車駕駛員袁XX和廣州麗新汽車服務有限公司粵A.9XH17計程車駕駛員劉XX，當事駕駛員對營運違章事實供認不諱。市交通部門根據《廣州市出租汽車客運管理條例》《廣州市市區出租小客車管理辦法》等有關規定，將對袁XX、劉XX分別做出罰款1200元、1000元及暫扣服務資格證件5日的行政處罰。同時，針對天成公司涉嫌聘請非本企業駕駛員從事經營活動的行為已立案調查。違法行為一經查實，市交通部門將依據《出租汽車駕駛員從業資格管理規定》等有關規定，對涉案企業處以責令改正和罰款3000元的行政處罰。並將兩家公司在行業內進行通報批評。涉事兩家公司表示，將充分吸取教訓，做好司機的培訓教育和管理，並依據公司管理規定和與司機合同約定對兩名駕駛員嚴肅處理。

歡迎市民共同監督計程車行業服務質量

市交通部門表示，接下來還將通過強化企業源頭管理、加大執法力度、加強行業自律和拓寬投訴受理渠道等措施，對計程車行業服務質量進行從嚴整治，對拒載、議價等營運違章，發現一宗、核實一宗、嚴肅處理一宗，努力為廣大市民提供良好的計程車服務。同時，市交通部門也呼籲廣大市民共同對計程車行業進行監督，發現駕駛員有拒載、議價等服務違章行為，積極投訴舉報。

溫馨提醒：交通部門教你如何有效投訴

當廣大市民發現計程車駕駛員有服務違章向交通部門投訴時，為保障各方合法權益及投訴能得到快速依法處理，請記下計程車車牌號碼和駕駛員服務資格證信息等，有條件的可通過拍照、錄音和錄像等方式做好證據保存，及時撥打「12345」服務熱線進行投訴，並積極配合調查。

（新體）