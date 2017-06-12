定了！阿森納痛失大腿 桑切斯將轉會曼城！ 詳情>>

來自智利方面的消息稱，阿森納攻擊手桑切斯即將加盟曼城，目前轉會已進入最後階段，只剩一些手續要辦。智利足壇名記費爾南多-索拉巴里亞塔披露，桑切斯已經達成了轉會曼城的協議，接下來要做的，只是完成最後的手續。在這場阿森納「大腿」的爭奪戰中，瓜迪奧拉將成為贏家。

30.5萬！G5球票賣出天價 吳彥祖花了多少錢？ 詳情>>

日期:6月12日，2016-17賽季NBA總決賽第五場比賽將在明天正式打響，目前勇士隊大比分3比1領先騎士，回到奧克蘭之後勇士隊將有望在自己的主場終結系列賽。而下一場比賽的門票已經開始熱銷，據悉一張場邊票的價格就高達4萬5千元美金。

真假?庫里稱願年年跟騎士決賽相遇 對聯盟有利 詳情>>

日期:6月12日，據美媒體報導，今年是騎士和勇士連續第三年會師總決賽。勇士球星斯蒂芬-庫里在今天接受採訪時不僅表示這對NBA有好處，他甚至希望今後每年都在總決賽與騎士交手。

囧!馬布裡外甥紐約被捕 曾因類似罪判3年緩刑 詳情>>

日期:6月12日，據美媒體報導，前NBA球員、2004年首輪13號新秀塞巴斯蒂安-特爾費爾因為非法攜帶槍支和毒品而遭到警察的逮捕。

卡佩羅或擔任蘇寧總教練 訓練比賽由兩助手分擔 詳情>>

義大利所有主流體育媒體一致報導，江蘇蘇寧和保羅·索薩的談判破產後，卡佩羅上周末動身前往南京和蘇寧高層會晤，確定成為江蘇主帥，簽約1年半，然後卡佩羅團隊馬上投入工作備戰一周后的中超聯賽。卡佩羅中國行的經紀人，負責和蘇寧談判簽約的人，是卡佩羅的兒子皮埃爾菲利波。《米蘭體育報》分析，卡佩羅年薪1000萬歐，接近71歲老齡的他可能擔任總教練，日常訓練指導和比賽臨場指導可能交給他帶去的兩位年輕教練：讚布羅塔和布羅基。

蒿俊閔或頂替鄭智位置 組成技術流中場全面進攻 詳情>>

蒿俊閔的風格和鄭智頗為相似，他們都是從攻擊球員轉為後腰的，憑藉的是出色的技術、良好的大局觀，和蒿俊閔搭檔的，極有可能是里皮在恆大的愛將黃博文，吳曦也是重要的人選，在10日接受採訪時，吳曦表示：「智哥是有能力有經驗的球員，有很多值得我們學習的地方，智哥無法出戰，還是要看教練如何布置，如果我能夠上場，希望能夠起到應有的作用。」

丁彥雨航穿小牛球衣備戰夏季聯賽 染金髮搶鏡 詳情>>

山東男籃本土核心丁彥雨航目前正在美國達拉斯進行全方位特訓，他身穿達拉斯小牛訓練服備戰的照片也已經坐實，那就是小丁將代表小牛出戰7月份的NBA夏季聯賽。

中國奪得奧運首金的項目沒了 傳統項取消韓國受損 詳情>>

男子手槍慢射這個項目對於中國的奧運歷史是有特殊意義的，1984年洛杉磯奧運會，許海峰在該項目上為中國拿到了奧運首金。33年後，一項決議產生，2020年東京奧運會，這個項目被取消了。

減少項目只是重拳第一步 舉重再涉葯將無緣奧運 詳情>>

日前通過的2020年東京奧運會項目設置決議中，舉重設有14枚金牌，男子舉重被減少了一個項目，運動員的參賽數量也比2016年裡約奧運會減少了64名。