區別對待！分享不同血型的不同瘦身法北京新浪網 (2017-06-12 11:57)
體質不同，減肥方法和側重也不同。血型不一樣的人，有不一樣的減肥妙招哦。
A型血適合植物蛋白
A型血
A型血的人比較適合消化植物蛋白，而對含酸量比較高的肉類以及脂肪物質吸收之後所產生的熱量消耗很慢，所以不建議多吃，比如豬肉、羊肉、牛肉這些。
推薦食物：適量雞肉、魚肉以及豆腐、雞蛋等。
B型血少吃穀物類主食
B型血
穀物中的澱粉除了是碳水化合物的重要來源之外，其中還含有一種名叫「血凝素」的物質。這種物質對B型血的人有著更明顯的影響，會阻礙身體的新陳代謝，減慢熱量消耗的速度，如果不控制碳水化合物的攝入，即使減少脂肪攝入也很難減輕體重，所以建議B型血的人適當少吃穀物類主食。
推薦食物：牛肉、魚肉、蔬菜以及水果。
O型血少吃乳製品
O型血
O型血的人對於脂肪以及乳糖的吸收轉化速率極高，所以如果經常吃乳製品非常容易造成體重問題，因此如果想要控制體重就要儘可能遠離比如酸奶、乳酪、乳飲料這類食物。
推薦食物：綠色蔬菜，以及膽固醇含量低的海鮮（除魷魚外）。
AB型血
AB型血的人不容易消化蛋白質，同時對於脂肪的消耗速度也很慢，所以不建議多吃肉類以及蛋白質含量較高的食物，比如雞蛋、牛奶。
推薦食物：果酸含量高的水果，如蘋果、檸檬、草莓等。（來源：太平洋時尚）
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