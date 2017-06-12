2017年亞洲室內與武道運動會將在9月17日至27日期間在土庫曼首都阿什哈巴德進行，除了此前已經公佈的《星際爭霸II》、《爐石傳說》、《DOTA 2》三大比賽項目外，最後一項體育類項目也已確定——《拳皇XIV》將正式加入到2017年亞洲室內與武道運動會的比賽項目之列，官網上運動員註冊同步開啟。

《拳皇XIV》為何入選2017亞室武會？

繼《星際爭霸II》、《爐石傳說》、《DOTA 2》之後，《拳皇XIV》正式成為2017年亞洲室內與武道運動會的比賽項目。

在《拳皇XIV》中，雙方運動員需要扮演各自角色在世界各個舞台上進行格鬥競技，與傳統體育項目中武術、搏擊相似的是，該競技項目同樣考驗雙方運動員的手眼協調能力和反應能力。作為世界上最受歡迎的格鬥遊戲之一，《拳皇XIV》亮相於眾多世界級電競大賽之中，其競技性、和傳統體育的契合度使之成為了2017年亞洲室內與武道運動會最後一個確定的正式比賽項目。

運動員註冊流程：

所有參賽運動員需在6月30日截至時間前完成註冊，所有運動員將對提交的個人信息負責，註冊官網為英語，註冊方式請參閱註冊頁面中的使用手冊。

運動員註冊官網：http://events.esports-asia.org/

詳細規則請查看註冊頁面中的規則說明。

地區運動員代表選拔：

在國家選拔階段，由各個國家與地區的國家奧林匹克委員會（NOC）在每個項目中挑選或選拔出至多2個名額，國家奧林匹克委員會（NOC）有權選擇參加的遊戲項目，同時必須在7月20日前將完整運動員名單提交至亞洲電子競技協會處（郵箱：esports@esports-asia.org）。

各個國家與地區中晉級的運動員將在7月22日至8月6日期間統一進行區域選拔賽。其中區域選拔賽的名額如下圖所示，其中，東道主土庫曼的運動員同樣也可參加對應的區域選拔賽：

賽事具體時間：

由於此次《拳皇XIV》項目的加入，其他所有項目的運動員註冊截止時間從原定的6月10日變更至6月30日，賽事具體時間點參考如下：

即日起至 6月30日 運動員註冊

7月1日 - 7月20日 國家選拔

7月22日 - 8月6日 區域選拔（其中7月21日為分組日）

9月17日 - 9月27日 阿什哈巴德線下賽事

關於2017年亞洲室內與武道運動會

2017年亞洲室內與武道運動會將在9月17日至27日期間在土庫曼首都阿什哈巴德進行，本次運動會涵蓋了包括保齡球、室內網球、舉重、3x3籃球在內的共計21個正式比賽項目。

電子競技項目將作為其中的展示項目進行，包括《星際爭霸II》、《爐石傳說》、《DOTA 2》以及一項體育類競技遊戲，電子競技項目由亞洲奧林匹克理事會、2017年亞洲室內與武道運動會賽事組委會和亞洲電子競技協會主辦，阿里體育與度勢體育提供技術支持。