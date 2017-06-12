沒有了端午和六·一的加持，即使上周內地影市有《新木乃伊》、《神奇女俠》、《加勒比海盜5》三部好萊塢大片同台競技，大盤還是出現了較大幅度的下滑——上周內地票房報收8.37億，相比上上周12.3億的成績下滑3.93億，跌幅約32%。

湯姆·克魯斯主演的《新木乃伊》以3.55億的成績輕鬆拿下上周票房冠軍。《神奇女俠》和《加勒比海盜5》分別以2.1億和1.19億的成績退居周票房亞季軍。上映近40天的《摔跤吧！爸爸》再收0.68億，上周仍停留在周票房第四名的位置。國產新片《李雷和韓梅梅》首周票房0.31億，拿下上周票房榜第五名。

作為環球影業「黑暗宇宙」的首部作品，上周五首映的《新木乃伊》在內地拿下了3.55億的首周票房。對這個量級的影片來說，這樣的成績還算不錯，甚至高於北美同期3225萬美元（約2.19億人民幣）的成績。

雖然貌似有《神奇女俠》和《加勒比海盜5》兩部好萊塢大片攔路，《新木乃伊》上映后卻並未受到多少真實的抵抗——上映三天中，《新木乃伊》的單日票房佔比分別為67%、58%、55%，可謂一片獨大。儘管口碑不佳，《新木乃伊》的內地撈金之旅並未受到影響。

此前，布蘭登·費舍主演的《木乃伊2》（2001）和《木乃伊3:龍帝之墓》（2008）曾在內地上映，票房分別為2300萬和1.1億。時隔多年，《新木乃伊》輕鬆刷新前者的紀錄。

目前，《新木乃伊》的首周成績介於《神奇女俠》（2.66億）和《加勒比海盜5》（4.68億）間。不過，由於該片口碑不高，票房走勢似不如《神奇女俠》穩健。

相比阿湯哥主演的《碟中諜5》（總票房8.7億）首周5.44億的成績，《新木乃伊》有一定差距。不過《碟中諜5》於周二內地首映，首周周五至周日票房為2.83億。而《新木乃伊》剔除電商服務費后的首周分賬票房為3.35圖，兩者的票房差距並沒有那麼大。

《神奇女俠》上周報收2.1億，拿下周票房亞軍，累計票房4.76億。

雖然口碑不錯，《神奇女俠》卻未能走出逆跌之勢，兩次與內地周票房冠軍失之交臂。在與《加勒比海盜5》、《新木乃伊》的輪番較量中，雖未敗下陣來，但也未佔到多少便宜。

剔除電商服務費后，《神奇女俠》目前累計分賬票房4.47億，相比去年《蝙蝠俠大戰超人》5.55億的同期成績，還有1.08億的差距。雖然這個差距有逐漸縮小的趨勢，《神奇女俠》未來總票房想超越《蝙蝠俠大戰超人》6.19億的成績，仍有較大難度。

《加勒比海盜5》上周報收1.19億，拿下周票房亞軍，累計票房11.04億。

雖然在與《神奇女俠》、《新木乃伊》的較量中處於下風，憑藉前期檔期優勢，《加勒比海盜5》前期積累豐厚，目前超過11億的票房成績已經可以排到今年進口片票房榜的第6名。未來有望追趕《生化危機：終章》11.12億、《極限特工：終極回歸》11.27億、《金剛：骷髏島》11.5億的紀錄。

今日上映第39天《摔跤吧！爸爸》仍能守住單日票房前五的位置。上周該片報收0.68億，位居周票房第四名，累計票房12.21億。

《摔跤吧！爸爸》目前的成績暫居今年進口片票房亞軍，2017內地票房榜第四名。日前，該片宣布延長放映周期至7月2日，未來20天里還有一定的票房增長空間，很快將超過《美國隊長3》12.46億紀錄，排到內地進口片票房總榜第9名。

國產電影《李雷和韓梅梅》上周五首映，首周票房0.31億，位居周票房第五名。

《哆啦A夢：大雄的南極冰冰涼大冒險》上周報收0.19億，累計票房1.34億。

國產電影《蕩寇風雲》上周報收700萬，累計票房0.63億。

本周內地上映的新片有《異形：契約》、《52赫茲，我愛你》、《六人晚餐》等。《普羅米修斯》2012年內地上映時票房為2.23億，《異形：契約》此次能否有較強勁的爆發仍充滿懸念。