來源：界面新聞

李競擇

兩年時間，跌宕起伏的劇情，小牛早已不是李一男的小牛。

自首款產品N1發佈后，小牛體驗過天才少年李一男「掌權」時期的令人矚目，也經歷過其「消失」后被輿論推向風口浪尖的難以把控。

24個月前，2015年6月初，作為小牛電動創始人，李一男因涉嫌內幕交易被深圳市公安局刑事拘留，自此離開了小牛。

兩年時間，跌宕起伏的劇情好像讓這家公司學會了低調，同樣也讓外界覺得這家公司神秘莫測。

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每當早晚高峰，時常能在距離小牛北京辦公室3.5公里的東四環霄雲橋遇見騎行N1的身影。

緊鄰霄雲橋邊某高檔小區一樓的綠葉子超市門口就停著兩輛小牛M1，「雖然略貴但車整體還算說得過去，設計也還不錯。」在購買四個月後，一名車主這樣評價M1。

今年5月中旬，小牛發佈了面向中端市場的新品U1，有部分媒體在試用后告訴界面新聞，整車在行駛過程中遇到過屏幕關閉、電池續航短甚至是行駛過程中電力自動停止的問題。至今已對外發佈過五款電動車系列的小牛希望通過私下換車來解決這一問題，避免事態被擴散。

這不是整車問題第一次被媒體提及，值得一提的是，小牛對類似事件的公關處理方式卻一直沒變。

2015年11月，小牛舉辦的媒體見面會吸引了來自財經、科技、創業、出行、新聞等領域的近百家媒體到場，當他們翹首以盼李一男能神奇出現時，小牛高調發佈了面向N1用戶的「牛油保」保險。

「牛油保既緩解了李一男在當時的輿論，也讓N1眾籌時的近萬台問題車得到了體面的解決。」一名離職員工告訴界面新聞。對於這一評價，小牛官方至今未做任何回應。但有行業人士表示，這場受關注極高的發佈會，側面說明了小牛高層及投資方在當時對事態即將不受控制的恐慌。

去年2月，騰訊科技曾在報導中指出，兩名N1用戶在騎行中發生輪轂斷裂導致人身事故，而這一現象在小牛用戶的QQ群中並不是個例。面對用戶的集體聲討，小牛的解決方式很直接。

界面新聞從小牛內部了解到，在李一男「消失」后的第一年，社區運營的一部分工作核心就是處理來自論壇上的負面消息，無論內容包含李一男還是輪轂斷裂，都要儘快處理掉。

從N1到U1，小牛在兩年時間內發佈了五條產品線，隨著輪轂斷裂在後續的產品上進行加固，這個會引發人身事故的硬傷看似被解決了，但用戶和媒體對後續產品的軟硬體問題反饋卻一直在繼續。

一名M1的購買者告訴界面新聞，雖然對外觀設計比較滿意，但是M1的續航里程並未達到小牛官網所宣傳的距離，而且整車在和App的配套使用上，不僅沒那麼智能，還比較雞肋。

國內某科技媒體的記者也在收到U1后對新品吐槽：「U1和之前產品唯一相似的地方，就是每周固定會遇到兩次自動停止，這讓我在路上很尷尬。」

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從N1發佈會大張旗鼓的全媒體營銷策劃到新品U1開始面向特定人群的精準公關，小牛用兩年時間，提高了品牌溢價。

一名曾因看好李一男才選擇加入小牛的離職員工告訴界面新聞，小牛在市場上投入的重心一直隨著不同產品發生變化。作為互聯網品牌，小牛第一次亮相798的整體營銷費用將近400萬元，在此之後，由於李一男事件被曝光，小牛市場部在隨後的一整年都陷入了迷失。

他解釋這來源於三點原因。首先是團隊少了主心骨，原本策劃的CEO+產品方案完全泡湯；其次是N1發佈后，產量嚴重不足，就連媒體體驗車都難以協調，錯過了營銷的黃金時期；第三是基於以上的現狀，讓小牛管理層及多家投資機構沒了主意。

2016年4月，小牛發佈M1，相比N1登場時的大場面，M1顯得「低調」了不少。

據內部人士告訴界面新聞，后加入的聯合創始人李彥，逐漸收緊了小牛在市場上的「想像力」，開始變得越來越傳統。

聯合創始人、市場副總裁張一博否定了這個觀點，他表示小牛在行業中是創新者，在技術、設計、功能上都有別具一格的特點，說傳統顯然是不準確的。

同時，張一博也告訴界面新聞，國內電動車市場很大，雖然小牛目前在份額上並不靠前，但全線產品至今已售出了超過20萬輛。

對於這一信息，有數據公司告訴界面新聞，通過第三方專業系統統計，小牛官方App（小牛管家）的下載和使用量極低，以至於根本跑不出活躍度數據。界面新聞就此求證小牛，截至發稿未收到任何答覆。

「感覺每次對外公佈銷量都是上面拍腦袋就來，海報也需要提前就做好，每次線上銷售活動的劇情幾乎一模一樣。」一名已離職的市場部員工說。

相比兩年前的產品，小牛將銷售重心從線上轉移至線下。「電動車歸根結底是傳統生意，扯上互聯網就是玩情懷。」一家國內電動車廠商評價道。

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區別於2016年，如今小牛把更多的精力放到了線下。

界面新聞記者在走訪了位於北京、杭州的小牛授權體驗店，和普通門店不同的是，這裏的裝潢科技感更強。

張一博告訴界面新聞，這些小牛授權的體驗店在挑選時有嚴格的要求，從地段、面積、風格上小牛都會管控，目的就是通過授權店把小牛的線下品牌擴散出去。同時他也舉例，小牛在全國各地一直在舉辦線下活動，在某些舉辦活動的地區，有時一天能賣出近百台整車。

李彥加入后，線下體系搭建的速度明顯提高。在2016年初的小牛中層會上，李彥曾提到在2016年售出50萬台整車，2017年銷量翻倍的目標。

雖然截至目前未達預期，但在小牛管理層看來，這條路選對了。

去年3月，小牛宣布獲由鳳凰祥瑞領投的3000萬美元A+輪投資，目前投資方包括GGV、IDG、紅杉資本、梅花天使、明勢資本、創新工場、真格基金，以及新加入的鳳凰祥瑞等投資機構。

近日，有行業資深人士向界面新聞透露，小牛正以5億美元的估值進行新一輪融資，但進展較慢。對此消息，小牛官方不予置評。

5月初，小牛將北京的辦公室搬到瞭望京方恆國際，張一博打趣地說，「之所以搬家是聽了風水先生的建議。」

就在4個月前，深圳市中級人民法院做出一審判決，認定李一男犯內幕交易罪，判處有期徒刑兩年六個月，並處罰金750萬元。

根據檢方指控，2014年李一男在金沙江創投任職期間，使用妹夫和母親的證券賬戶於買入「華中數控」65.7042萬股，買入金額1148.55萬元。之後，其妹也用自有資金500萬元跟單購買。李一男共計獲利439萬余元，其妹獲利236余萬元。

檢方指控稱，李一男之所以選股精準，是因為在華中數控併購重組的內幕信息敏感期內，與華中數控總裁李曉濤多次聯絡接觸。

6個月之後，李一男將刑滿釋放，當他歸來，小牛早已不是他所創辦的那個小牛。