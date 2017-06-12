新浪科技訊 6月12日消息，今日，據日期:「財鏡」報導，融創子公司「重慶融創基業房地產開發有限公司」參股了重慶樂視界置業發展有限公司，雙方或共同開發2015年11月樂視斥資4.2億拿下的382畝兩江新區龍興地塊。

新浪科技查閱重慶樂視界置業發展有限公司工商信息，第三方數據顯示，今年3月13日，其股東信息因股權轉讓從此前的樂視投資管理（北京）有限公司，變更為重慶融創基業房地產開發有限公司，重慶樂視界置業發展有限公司。樂視投資管理（北京）有限公司為樂視創始人賈躍亭姐姐賈躍芳控股。

同時，負責人由張悅變更為商羽。公開資料顯示，商羽為融創中國老臣，現任融創中國執行董事、執行總裁、西南區域公司總裁。

另外，重慶樂視界置業在今年5月進行了經營範圍的變更，增加了房地產開發（憑資質證執業）一項。而早在2015年11月，重慶樂視界置業曾摘得重慶兩江新區兩宗商住用地，總價4.2億元，包括了一宗二類居住用地，面積為12.98萬平方米；一宗商業用地，面積12.46萬平方米。

不過據日期:「財鏡」報導，該地塊至今未動工，已過合同約定的開工期限，進入「撂荒階段」。當地管委會稱不排除國土資源部門收回土地的可能性。

融創子公司入股樂視界置業發展有限公司的時間正式融創入股樂視網及旗下子公司的時間，另外，此前，據《21世紀經濟報導》，今年3月10日，上海融創房地產開發有限公司曾協議受讓樂視控股（北京）有限公司所持有的上海隆視投資管理有限公司50%股權，從而獲取上海虹橋商務區隆視廣場北樓地上地下物業的所有權。

在地產生態項目上降低成本或許是融創投資樂視的重要原因之一，《證券日報》此前曾援引知情人士消息稱，樂視在擴張期間通過多渠道拿了不少土地資源，曾有多家地產公司都覬覦這些資產，特別是在一、二線，本就土地資源稀缺的城市。

融創中國董事會主席孫宏斌還表示，華誼在中國做了好幾個小鎮，而樂視影業比華誼大多了。「我們可以通過他們拿地，來做一些小鎮，包括企業小鎮、汽車小鎮等地產生態項目，而這種共同拿地的模式將使得成本大為降低。」

樂視目前還持有眾多土地資源、地產資源，孫宏斌曾提到，北京市政府在亦庄給了賈躍亭5000多畝地，此前融創洽談收購的世茂三期也是樂視眾多土地資源之一。2016年5月16日，世茂股份晚間發佈公告稱，公司將向樂視控股轉讓下屬世茂新體驗公司持有的財富時代公司及世茂商管公司持有的新世紀公司100%股權，交易價格分別為29.20億元、0.52億元，合計29.72億元。該項目佔地面積近4萬平方米，其中建設用地近3萬平方米，總建築面積為21.2萬平方米。

2015年9月，樂視與天津薊縣簽署合作協議，計劃投資400億建設樂視超級生態城。

2015年12月，樂視宣布投資10億美金在美國內華達州拿下5500畝地，用以建設超級汽車工業城。

2016年3月，樂視參與重慶招商引資項目，投資30億元在江北嘴建設酒店、公寓綜合體項目，規模約16萬平方米

2016年6月，樂視以16.5億元收購雅虎公司靠近矽谷心臟地帶的300畝土地。

2016年8月，樂視在杭州宣布「樂視生態汽車超級工廠」項目正式啟動。樂視要在浙江省德清縣莫干山建設樂視超級汽車生態體驗園區，第一階段規劃用地4300畝，斥資200億人民幣。

2016年12月，樂視以2.79億元的成交價拿下德清縣經濟開發區90萬平方米工業用地。（譚宵寒）