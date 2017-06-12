見證成長！2017中國幼兒足球嘉年華圓滿落幕北京新浪網 (2017-06-12 11:30)
「起來，不願意做奴隸的人們……」伴隨著近兩百名孩子稚氣而堅定的現場合唱，2017中國幼兒足球嘉年華暨「綠茵未來杯」全國幼兒五人制足球交流賽在國家體育場成功舉行，來自全國22個賽區的20支隊伍經過層層選拔，匯聚在鳥巢國家體育場，以球會友，歡度周末。
簡短的開幕式后，交流賽大幕拉開，各支隊伍捉對相遇，四塊場地同時響起孩子們進球的歡呼和家長們熱烈的加油聲。來自北京賽區的隊伍經過20場的雙循環聯賽磨練，顯得愈發自信與老練；來自天津賽區的小夥伴，則帶著一點點很「職業」的味道；赤峰賽區的隊伍「小馬駒」從名字上就透露出了濃濃的草原風情……還有曲阜、長春、撫順、保定的幼兒園大班同學，都展現了各自的精彩風貌。
初夏的北京驕陽似火，但炎熱的天氣絲毫擋不住孩子和家長們對足球的熱情，在經歷了兩個輪次20場比賽的交流之後，各支隊伍不僅收穫了比賽的歡樂，還交到了很多新朋友，加深了各個賽區間的溝通和了解。
交流賽結束后，在閉幕式上，北京三教寺幼兒園的年輕教師奉獻了精彩的啦啦操演出，之後大家一起欣賞了鳥巢的燈光秀演出。
和上屆一樣，孩子們在國家體育場展現自我的同時，都會獲得完賽紀念獎牌、參賽證書和精美紀念品，收到印有自己名字的成長見證，很多孩子都愛不釋手，依依不捨離去。
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