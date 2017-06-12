深圳宣布離隊第3人!送別小科比 4名新人將加盟北京新浪網 (2017-06-12 11:30)
趙捷加盟青島男籃
日期:6月12日，深圳男籃官方宣布趙捷正式轉會加盟青島男籃，今年夏天深圳隊到目前為止已經送走了羅漢琛、代懷博以及趙捷這三名球員。據悉，深圳隊也已經簽下了4名新人，但仍未得到官方宣布。
以下是深圳隊官方聲明：
今日，深圳烈豹隊員趙捷正式轉會加盟青島男籃，他將脫下烈豹戰袍，為自己的新夢想而努力，難說再見，感謝你曾經給我們帶來了美好回憶。
趙捷外號是「小科比」，之所以有這個稱號其一是他的打球風格飄逸瀟洒，酷似科比，同樣，他也身披24號戰袍；另一個原因是他有著科比那股不放棄的精神。趙捷出生於1991年，身高2.03CM，體重89KG，他是烈豹黃金一代青訓的傑出代表之一，2009年全國青年聯賽決賽，當時作為烈豹青年隊隊長的趙捷命中了七記三分球，不僅拿下了三分王桂冠，還一舉帶隊奪冠，可謂是一戰成名。趙捷於12年正式上調一隊，至今為烈豹效力了5個賽季，雖然趙捷的職業生涯充滿著坎坷，但是傷病和挫折並沒有打倒他，如今愈見成熟，上賽季場均貢獻5.2分，0.9助攻，成為了烈豹隊中重要的輪轉側翼。
天下沒有不散的宴席，謝謝你小科比，願君輝煌，道一聲珍重！你的那段24號回憶永遠會被我們記起，也希望你早日實現自己的目標，別忘了這裏永遠是你的家。
這個夏天，烈豹陣容走了羅漢琛、代懷博、趙捷，相信豹蜜們都有所不舍，對於未來也有些許的擔心。很多豹蜜關心問：「難道沒有任何的引援嗎？」答案是否定的，我們即將迎來4位「新人」的加盟，他們將為烈豹帶來年輕的新力量，他們是誰呢？明天將為大家揭曉，敬請期待哦~~~
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