王者榮耀最新模式：瘋狂送人頭 5秒就復活北京新浪網 (2017-06-12 11:31)
最近體驗服中，更新了一個新版的娛樂模式，那就是無限召喚模式。
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開啟遊戲后，系統將為本局隨機20個英雄，無論自己是否擁有該英雄，均可以在此模式中使用。雙方的總共10名玩家可以在這20個英雄中隨意選擇自己想玩的英雄。選擇英雄時同陣營玩家不可選擇重複英雄。
另外，在玩家的當前英雄陣亡后，系統將從20人大名單中為玩家選擇一名隨機的英雄。5秒后玩家就能重返戰場。
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