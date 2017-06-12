《魔獸》新資料片要來了？暴雪註冊新域名巫妖王歸來北京新浪網 (2017-06-12 11:35)
日前，有Reddit爐石區網友發現了暴雪新註冊的域名「巫妖王歸來（Return of the Lich King）」，這很有可能是爐石的下一個版本，但也有不少玩家認為可能是魔獸的新版本或者相關手游。
原因在於暴雪今年2月份註冊的一個新域名returnofthelicHKing.com(巫妖王歸來)，當時Reddit魔獸區也有討論貼，部分傾向於爐石新版本，少部分認為和魔獸相關。
至於這個域名是不是關係到魔獸的新版本，現在沒法斷定。
附玩家P圖的return of the lich king魔獸LOGO：
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