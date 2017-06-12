日前，有Reddit爐石區網友發現了暴雪新註冊的域名「巫妖王歸來（Return of the Lich King）」，這很有可能是爐石的下一個版本，但也有不少玩家認為可能是魔獸的新版本或者相關手游。

原因在於暴雪今年2月份註冊的一個新域名returnofthelicHKing.com(巫妖王歸來)，當時Reddit魔獸區也有討論貼，部分傾向於爐石新版本，少部分認為和魔獸相關。

至於這個域名是不是關係到魔獸的新版本，現在沒法斷定。

附玩家P圖的return of the lich king魔獸LOGO：