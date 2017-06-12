Steam平台公佈了最近一周（6月5號到6月11號）銷售排名，《絕地求生大逃殺》成功十二連冠，《鐵拳7》緊隨其後位居第二。

Steam一周銷量排行榜：

1：《絕地求生大逃殺（Playerunknown's Battlegrounds）》

2：《鐵拳7（TEKKEN 7）》（↑3）

3：《十三號星期五（Friday the 13th：The Game）》

4：《反恐精英：全球攻勢（Counter-Strike：Global Offensive）》（↑3）

5：《北地（Northgard）》（新晉）

6：《GTA5》（↓2）

7：《H1Z1：殺戮之王（H1Z1：King of the Kill）》（新晉）

8：《足球經理2017（Football Manager 2017）》（新晉）

9：《鐵拳7（TEKKEN 7）》

10：《風起雲湧2：越南（Rising Storm 2：Vietnam）》（↓2）

Steam平台作為全球最大的正版遊戲平台，其單機遊戲的更新速度以及遊戲質量都是比較好的，這個平台的一個特點就是所有遊戲會經過篩選才會出現在該平台上，供大家購買以及遊玩。

本期新晉榜單的商品是《北地》、《H1Z1：殺戮之王》、以及《足球經理2017》。

注：本期有2個《鐵拳7》，小編猜測是與低價區（例：印度區）和高價區（例：日本區）有關。

《絕地求生大逃殺》本期繼續保持榜首，成功十二連冠。排名第二的遊戲則是上期新晉榜單並位居第五的《鐵拳7》，本期排名上升了3位。排名第三的遊戲則是《十三號星期五》。而排名第四的遊戲則是《CS：GO》，與上期相比本期排名上升了3位。排名第五的遊戲則是《進化之地》開發商的新作《北地》，該遊戲於6月1日至6月7日開啟了降價15%促銷，算是達到了歷史新低，這是一款策略探索類遊戲，還是蠻有意思的，目前在Steam的評價為91%好評——並且支持簡體中文。

《GTA5》本期排名第六，與上期相比下降了2位。而排名第七的遊戲則是《H1Z1：殺戮之王》，該遊戲因為《絕地求生大逃殺》的關係在榜單上也是起起落落，而本次再次上榜應該是與近期的更新有關。《足球經理2017》再次上榜並且位居第八，該作於6月2日至6月8日開啟了降價67%促銷，達到了歷史新低，並且於近期正式加入了「簡體中文」，算是可喜可賀，然而SEGA的漢化有些並不到位的地方，所以現在仍是差評居多。排名第九的遊戲仍是《鐵拳7》。而排名第十的遊戲則是《風起雲湧2：越南》，和上期相比本期排名下降2位。

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