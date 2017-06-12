戰爭之影》新演示 人獸暴力PK北京新浪網 (2017-06-12 11:36)
在今天E3微軟發佈會上，華納的《中土世界：戰爭之影》公佈了新演示。
新演示：
【遊俠網】《中土世界：戰爭之影》試玩演示 E3 2017
新演示展示了多場戰鬥，主角和獸人之間的戰鬥十分暴力。
《中土世界：戰爭之影》將於10月10日發售，登陸PC、PS4、Xbox One。
高清視頻畫面：
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