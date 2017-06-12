在今天E3微軟發佈會上，華納的《中土世界：戰爭之影》公佈了新演示。

新演示：

【遊俠網】《中土世界：戰爭之影》試玩演示 E3 2017

新演示展示了多場戰鬥，主角和獸人之間的戰鬥十分暴力。

《中土世界：戰爭之影》將於10月10日發售，登陸PC、PS4、Xbox One。

高清視頻畫面：

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