天蝎座——Xbox One X在今日凌晨的微軟E3發佈會上正式亮相,售價499美元,作為Xbox主機家族史上體型最小的主機卻擁有超強勁的性能,外媒kotaku帶來了Xbox One X的真機展示,來近距離看看這台新主機的細節。

【遊俠網】Xbox One X真機

Xbox One X目前還沒有公佈白色版,無論是真機還是宣傳圖上都是黑色版本,視頻中白色的Xbox One S作為比較擺在一旁,從體積來看,Xbox One X真的是將濃縮就是精華做到了極致。

Amazon帶來了Xbox One X的外盒包裝,以及非常清晰的配置表,水冷散熱、12GB內存、原生4K解析度、2.3GHz八核AMD CPU、326GB/S內存寬頻。Xbox One X將於2017年11月7日發售。