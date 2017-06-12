E3 2017：微軟Xbox One X真機展示 濃縮就是精華！北京新浪網 (2017-06-12 11:36)
天蝎座——Xbox One X在今日凌晨的微軟E3發佈會上正式亮相，售價499美元，作為Xbox主機家族史上體型最小的主機卻擁有超強勁的性能，外媒kotaku帶來了Xbox One X的真機展示，來近距離看看這台新主機的細節。
【遊俠網】Xbox One X真機
Xbox One X目前還沒有公佈白色版，無論是真機還是宣傳圖上都是黑色版本，視頻中白色的Xbox One S作為比較擺在一旁，從體積來看，Xbox One X真的是將濃縮就是精華做到了極致。
Amazon帶來了Xbox One X的外盒包裝，以及非常清晰的配置表，水冷散熱、12GB內存、原生4K解析度、2.3GHz八核AMD CPU、326GB/S內存寬頻。Xbox One X將於2017年11月7日發售。
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