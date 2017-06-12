射擊名作《旋光之輪舞2》紀念發佈會 最新情報公開！北京新浪網 (2017-06-12 11:36)
Chara-ani社旗下將於2017年9月7日正式發賣的射擊名作PS4/PC《旋光之輪舞2（Senko No Ronde 2）》於周末舉辦的紀念發佈會《Reassembly from「DUO」》，會上關於《旋光之輪舞2》的最新情報公開。
——PS4/PC《旋光之輪舞2》9.7日發賣！名作續篇來襲。
自2005年誕生以來的《旋光之輪舞》系列以融合射擊遊戲和對戰格鬥遊戲雙重要素的獨特遊戲系統深受玩家好評，本作也將追加更多新元素，更多個性角色。
而本作是以2010年推出的Xbox 360版《旋光之輪舞 DUO》為基礎追加了多項新要素的正統續作。
——這位主持手裡拿的就是首度公開的本作的故事模式台詞本。
——《旋光之輪舞》的人氣角色卡雷爾和麗麗將於日後的DLC中登場，消息一出引發了會場一陣騷動。
——嘉賓與主持現場對抗試玩。
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