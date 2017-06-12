劇場版動畫《煙花》將於2017年8月18日在日本上映，本作的總監督為新房昭之，武內宣之將會擔任本作的監督。之前官方宣布動畫中男女主角的配音將由演員廣瀨絲絲和菅田將輝擔任，現在官方宣布追加角色聲優，很多職業聲優都確定加盟本作。知名演員松隆子再度為動畫配音，花澤香菜、淺沼晉太郎、豐永利行、梶裕貴職業人氣聲優做綠葉配路人，也是讓人有一種很奇妙的感覺。

《煙花》是日本知名導演岩井俊二的電視劇作品，1993年推齣電視劇，1995年將電視劇內容重新剪輯成電影上映。《煙火》這部電視劇的故事發生在3個小學生之間，典道和祐介兩位小學男生是好朋友，二人都喜歡班級的偶像小薺。但是小薺的父母離婚了，母親要帶走小薺在第二學期小薺就將轉校，但是典道和祐介並不知道這件事。在暑假的最後一天，是返校日同時晚上還有煙花大會，典道和祐介還有幾個朋友因為爭論煙花從側面看到底是圓的還是扁的決定今天晚上一起去燈塔看煙花，而不願意轉校的小薺看到在打掃學校泳池的典道和祐介，說這倆人誰贏了比賽我就和誰私奔，於是典道和祐介就在學校泳池展開了比賽，而在典道身上發生了不可思議的時間回溯。

【STAFF】

總監督：新房昭之

監督：武內宣之

編劇：大根仁

動畫製作：SHAFT

【CAST】

小薺：廣瀨鈴

典道：菅田將暉

祐介：宮野真守

松隆子

花澤香菜

淺沼晉太郎

豐永利行