每個女生都幻想著能有個男孩對自己說：「我要讓所有的人知道，這個魚塘，被你承包了」，可卻有極少人能夠成為霸道帥氣又多金的塘主。如何才能在短時間內升職加薪，當上塘主，迎娶白富美，從此走上人生巔峰？你可以選擇成為一名漁夫！因為當魚釣多了，你就成了塘主……（好像很有道理的樣子（乛ω乛「）？）

在《寶藏世界》里，你可以通過釣魚獲取各種實用的格利母（遊戲中的通用貨幣），還有遠古鱗片、附魔鱗片、空白捲軸……這麼多好東東是不是有點動心了？那麼該怎麼開始呢？下面就為大家詳細道來。

[無所顧忌 萌新老咖皆可嘗鮮體驗]

作為《寶藏世界》的一項趣味玩法，垂釣卻沒有像其他遊戲一樣設有進入的等級限制，無論你是剛剛加入的萌新，還是老咖，都可以嘗試這項玩法。帶上足夠多的格利母，就可以出發去找主城鹽水山姆商人處購買釣魚用具啦！對於新人來說，即便是基礎釣竿和魚餌也是價格不菲的，最便宜的釣竿花費也要200格利母，每個魚餌的售價10格利母。

[分佈有秩 8種釣竿攻陷不同場景]

目前在商城中售賣的釣竿一共有8種，不同的場景使用的釣竿也會有所不同。

基礎釣竿：水源在妖精森林以及中世紀高原居多，需要使用基礎釣竿進行垂釣。

熔岩釣竿：在火龍山峰的各個角落涌動著炙熱的岩漿，對於如此殺傷力極強的環境下，需要使用到熔岩釣竿（可在山姆商人旁邊的航海工具組裝設備處搜集材料製作獲得）。

蔗糖釣竿：蔓延著香氣的糖果世界，時常能讓人聞到一股巧克力的甜味，而在巧克力中就需要使用蔗糖釣竿把可愛的小魚釣出來（可在山姆商人旁邊的航海工具組裝設備處搜集材料製作獲得）。

在《寶藏世界》里，有一種可製作的釣竿叫做湖中仙女，這個釣竿可以釣到非常稀有的魚種；混沌釣竿可通過暗影塔混沌交易通過黑暗之心所兌換；最高級的「垂釣大師」魚竿需要玩家專精達到120級才能獲得；此外就是狂熱釣具，完成2000條釣魚成就即可獲得。

[熟練操作 成就一代捕魚達人]

想成就一代捕魚達人，首先需要學會使用釣竿。當我們在商人處購買的全新釣竿后將出現在背包中，點擊釣竿，可學習釣竿技能。如果你有多種不同的釣竿，可以按住C鍵打開屬性欄，在釣竿處選擇你想更換的釣竿（需適用於垂釣的場景）。

一切準備就緒后，對著魚塘按住F按鍵，選擇投擲魚餌的距離，判定好后鬆開F鍵，魚餌就會自動飛出，之後就像真實釣魚一樣，需要耐心等待魚餌的反映。當魚餌晃動表示魚已上鉤，待魚餌晃動之時立馬再次按下F按鍵，就能夠成功釣到魚了。

[廢物不廢 所有釣物可重新利用]

釣上來的魚可以分解成為各種實用的材料，例如：原晶、格利姆、各種礦物、遠古鱗片、附魔鱗片（鱗片是稀有的好東西）等等，小魚戰利品是通過分解特殊尺寸的魚獲得的。不過也不是每次都能好命釣到好東西，你很有可能碰上一隻早已捂臭了的破靴子（這可能是隔壁二牛搞的鬼……）。不過就算釣上垃圾也不要急於丟掉，可以在山姆大叔門口的航海工具組裝設備里合成寵物，也可以合成其他特殊的釣竿哦~當然，保護環境人人有責，就像保護我們賴以生存的地球一樣，大家也要對《寶藏世界》一樣呵護哦！

各位小夥伴們趕緊來《寶藏世界》釣魚吧~說不定下一個塘主就是你哦！然而最重要的不是先得有二測資格對不對？現在拿起你的手機，進入《寶藏世界》官網參與二測資格預約活動，預留手機信息，說不定搶先體驗到二測趣味玩法的那個幸運兒就是你！趕快預約參加吧！預約通道>>>http://event.youxi.com/3593.html

《寶藏世界》官方網站：http://bzsj.game.360.cn

《寶藏世界》官方微博：http://weibo.com/trovegame

《寶藏世界》官方微信：trovegame

遊戲介紹：

全球首款沙盒網游《寶藏世界》（TROVE）將沙盒建造和RPG冒險兩大特色巧妙融合，玩家可以在遊戲世界內實現多人建造、自由探險，通過無限的想像力和創造力打造一個我們想要的世界。無界地圖、豐富人設、極致冒險、勁爆PVP，《寶藏世界》將帶給你前所未有的快樂！