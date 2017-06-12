證券時報記者 吳家明

一直處於狂熱狀態的海外科技股市場，卻以一場大跌讓近來風平浪靜的美國股市產生「巨浪」。

上周五，納斯達克指數收跌1.8%，科技巨頭的股價集體下挫：蘋果公司股價下跌3.88%，盤中一度跌約6%，市值蒸發逾400億美元；谷歌母公司Al-phabet股價也下跌3.4%。中概股市場也難逃下跌的命運，其中京東股價下跌近7%，阿里巴巴股價下跌超過2%。

納斯達克指數基本上可以代表美國上市科技股的情況，毫不誇張地說，今年以來納斯達克指數幾乎每天都在創造歷史新高，所以這樣的跌幅並不常見。

2017年即將過去一半，海外科技股的表現極為吸引眼球，納斯達克指數今年以來的累計漲幅已超過15%，而標普500指數的漲幅只有8.6%。不過，科技股的炙手可熱一直離不開「泡沫」的陰影。畢竟今年以來，標普500指數有40%的漲幅都來自於五大科技公司，也就是人們熟悉的蘋果、Alphabet、亞馬遜、微軟以及Facebook。

這一次突如其來的大跌，幾家機構發佈的報告似乎成為壓垮投資者緊張神經的最後一根稻草。高盛發出警告，五大科技公司對美股市場影響太大，有估值過高的風險；瑞銀也在一份報告中提出對科技股的質疑。做空機構此時也來「湊熱鬧」，如做空機構香櫞就認為，科技公司英偉達股價的上漲是「瘋狂的賭場行為」。

目前，關於科技股的泡沫並沒有一致的結論。一般來說，泡沫在股市裡的反映是市值和賬麵價值的對比，但真正意義上是股票價值是否符合投資者的預期，也與投資者對企業和行業的預期、態度有關。投資者對「泡沫」的擔心或許會造成股價短時間劇烈動蕩，但實際上，在公司股價巨變的背後，科技業已經「變身」，自身的標籤也在發生變化。正如亞馬遜如今也已經不是一個簡單的在線零售商，而是成為一家集電商、雲計算、人工智慧於一體的消費和科技巨頭。

彷彿是從世紀初那場驚人的泡沫破裂中崛起，科技股如今的「變身」令人矚目。如果回過頭去看，2000年互聯網泡沫時期很多科技公司不但沒有利潤，甚至在盈利模式上都不清楚。以市值最高的蘋果公司為例，其目前的市盈率為17倍，不及2000年時市值最高的微軟公司市盈率一半。從這一角度看，本輪科技股盛宴還真不是建立在虛無的泡沫之上。