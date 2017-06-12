本文是華盛頓大學福斯特商學院教授，《管理視野》主編陳曉萍與馬化騰的採訪實錄。九個問題深度剖析了出於成年期的騰訊所面臨的機會和挑戰，以及一脈相承的發展模式和經驗總結。

本文首發於復旦大學管理學院與中國管理研究國際學會共同出版的《管理視野》雜誌第九期，第一財經獲授權轉載。原標題為《騰訊的成年焦慮》。

讓"一棵大樹"變成了"一片森林"

1、陳曉萍：馬化騰先生，恭喜您再次在《哈佛商業評論》評選的全球最佳CEO榜單上榜上有名，而且是唯一上榜的中國企業家! 您作為騰訊公司的創始人，對公司成功的原因有哪些思考？

馬化騰：感謝鼓勵！過去19年，騰訊的成長見證了中國和整個互聯網行業的高速發展。騰訊一直在快跑，今天我們仍然還在路上，還在一直往前沖。可以說我們很幸運，在國家和行業高速發展的過程中努力做一些事情。

我相信騰訊今天長到那麼大，受到那麼多的關注，肯定是很多方面因素共同作用的結果。19年前，騰訊初創的時候是一個非常小的公司，為了養活我們第一個2C（對消費者）的產品QQ，我們當時甚至需要接一些2B（對企業）的小生意。然而從第一天開始，我們幾個創辦人就非常看重用戶的需求和體驗。那個時候大家沒日沒夜地為用戶著想，無論是聽到用戶的一點抱怨也好，還是網路的反響也好，我們根本就是二話不說，完全不用發號施令，大家會自發地去做調整和改進。我覺得，這種完全從用戶價值出發的理念，感覺非常好。雖然創業階段已經過去很久了，我們看到直到今天我們公司的產品里，整體上仍然保留著這種強用戶導向的品質，用戶的任何不滿或者時間拖延，我們都會覺得很難受。我想，這是騰訊能夠走得那麼遠的一個重要原因。

騰訊成功的另一個重要原因可能是我們的開放戰略。以前騰訊像個八爪魚，什麼都做，過去幾年我們逐漸回歸到自己的核心業務，專注做連接，聚焦在內部稱為"兩個半"的核心業務上：一個是社交平台，一個是數字內容，還有半個是正在發展中的金融業務。核心業務以外的領域，都交出去給各行各業的合作夥伴。我很喜歡"半條命"這個說法。"半條命"意味著需要互相信任，互相支持，並且我們基本不去主導和控股，而是盡量成為幫助者，讓他們自主地成長為獨立的公司和平台。這種"去中心化"的開放戰略，讓"一棵大樹"變成了"一片森林"，現在看來這也是騰訊能夠長那麼大的一個重要原因。

當然，我們還在路上，大家都在邊跑邊想，可能還有很多重要的原因，我們還沒有感覺到重要性，但它們其實一直在默默地發揮著作用。

2、陳曉萍：您覺得今天的成功是否與您個人的領導風格和管理特點有關？您認為自己生命中的哪些經歷深刻影響了您創業和管理的特點/風格?

馬化騰：我從大學到工作，一開始就靠寫代碼養活自己，算是個典型的程序員。當時我更多的是想做個產品，沒有太多想過開個公司，領導什麼人。連我父母都沒有想到，我這個書獃子還可以開公司。現在想想，如果我當時一個人單槍匹馬地開公司，肯定走不遠的。我覺得當時走對的第一步是找一些合作夥伴，我的缺陷他們可以彌補。

我們最早的創業團隊里，有四位是我的中學或大學同學，大家都知根知底，互相之間的互補性很強。比如我對產品比較在行，我知道我要什麼，怎麼去實現，這方面我想得比較清楚；張志東（騰訊原首席技術官）是個學霸，技術能力很強；陳一丹（原騰訊首席行政官）從政府部門出來，他雖然技術不強，但善於組建團隊，對行政、法律和政府接待都很有經驗。正因為我們都不是全才，所以需要互相補充，這也帶來騰訊的風格比較民主，有事大家一起商量，沒有出現"一言堂"的局面。

後來騰訊的風格也是這樣，比較民主一點，比較多元化一點，讓不同的聲音出來，我覺得這是好事情。對，關鍵時候還是要強一點。比如說實在講不通，該動手得動手。現在來看，這種風格讓我們後來避免了孤家寡人的情況，也讓很多中途加入的人才，能夠帶著創始人的心態在公司里成長起來。騰訊現在高層和中層人才梯隊比較厚實，也跟早期形成有一定的關係。

3、陳曉萍：請總結一下您的創業和管理哲學,以及您最想與別人分享的管理經驗。

馬化騰：如果要創業，最好不要單槍匹馬。要發揮自己所長，同時要找夥伴一起來做，這樣能夠彌補自己不足。在這個過程中，尊重彼此不同的聲音，尋找互補和共識。企業發展起來之後，更是如此。要保持開放協作的心態，尋找合作夥伴一起來發展，孤木難成林，只有集中力量在自己的優勢上，把其他交給合作夥伴，這樣才能真正把生意做成生態，獲得更大的發展空間。

第二，創新從解決用戶痛點開始。為創新而創新，容易讓工作變型。有時小步快跑，從專注解決一個用戶痛點開始，往往更有效果。很多創新往往是自下而上的，總是在不經意的邊緣地方出現。公司內部往往需要一些冗餘度，容忍失敗，允許適度浪費，鼓勵內部競爭和試錯。創新往往意味著巨大的不確定性，不創造各種可能性就難以獲得真正的創新。

第三，留意跨界。要想進入一個成熟產業里挑戰原來的企業是很難的，因為這個產業重兵把守，完全是一片紅海，但是兩片紅海的交接處和跨界部分，往往可能是一片藍海，就像我當初選擇了在互聯網和傳統通信的跨界領域做了QQ，當時沒有多少人看好，但是現在看其實是一個巨大的藍海。未來的創新和很多傳統行業的轉型，往往可能通過跨界進行，很多產業不是一成不變的，這裏面如果抓到機會的話，會是創業的好方向。

微信如何搶到移動時代的船票

4、陳曉萍：微信至今已有8億用戶,成為中國社會各階層人士不可或缺的通訊、購物、支付工具。我自己也是微信的忠實用戶, 主要用於和國內親人朋友的聯繫。這是我使用的唯一的社交通訊工具, 深刻體會到它的方便有效,並且神奇。那天我的高中同學建立了一個微信群讓我加入，幾分鐘后，發現三十年未見的老同學都帶著面具披著馬甲從各個地方冒了出來,簡直有恍如隔世的感覺。再看到我的父母一輩每天抱著微信與天涯海角的老朋友分享聊天, 突然覺得微信解決了他們年老怕孤獨寂寞的危機。我不禁好奇,微信是怎樣創造出來,又是如何與時俱進的?

馬化騰：當時有個大的背景就是從PC互聯網到移動互聯網的轉變。對騰訊來說，當時要解決的一個很大問題是從PC到移動怎麼打。當時我們說，大家要搶移動時代的"船票"，都生怕落後了搭不上這艘船。因為用戶向智能手機的遷移是非常驚人的，記得諾基亞前一年市場份額還是70%、80%的規模，后一年就一下子掉下來，被安卓、蘋果這類智能手機迅速替代了。互聯網企業反應過來的才能活下來，沒反應過來就死掉了，這是一個真正的危急時刻。

更重要的是，新浪微博那時已經起來，甚至開始從社交媒體轉向社交網路，比如有些學校用微博做班級之間的通信，這對我們可以說是個實實在在的挑戰。當時的第一反應是我們也要做微博。但這很難，同樣的產品是沒有辦法去戰勝對手的，你只有找到一個不一樣的角度去突破，滿足用戶在智能手機上移動通信的需求，才能解決這個問題。

當時我們內部有三個團隊報名來做這個叫"微信"的產品，互相之間不告訴對方研發的進展。這裏麵包括當時無線事業群的團隊，還有張小龍的團隊。張小龍他們此前負責做QQ郵箱。當時公司高管用黑莓手機來收手機郵件，這個團隊負責開發過一個手機郵箱，初衷是讓每個員工都能很方便地使用手機郵件。因為他們有這個經驗，後來也加入去做微信這個新項目。這個團隊很快研發出來了新產品，今天的微信，其實就是以快速短郵件為原型的。

微信出來后不斷迭代，推出了很多創新功能，比如語音、"附近的人"、"搖一搖"等。同時，它又把界面和操作做得非常簡潔清晰，用戶體驗很好。在微信自身強大的內生增長能力展現出來后，我們還把QQ用戶關係鏈導入，這使得它獲得更迅速的用戶增長。微信其實還跟米聊、易信、來往等對手進行了非常激烈的競爭，最後在移動IM（智能製造）領域站穩下來，拿到了一張寶貴的"船票"。

在此後的幾年裡，我們看到微信仍然在不斷地創新，比如微信的公眾號平台，現在已經成長為一個獨特的生態體系，讓再小的個體都擁有自己的品牌，他們可以建立自己的用戶群，擁有自己的粉絲，自由地與自己的用戶溝通。目前微信正在研發的"小程序"將進一步幫助服務提供商與自己用戶能夠實現更好的連接。微信的移動支付業務使得整個微信生態實現了閉環，這些都是國外同類產品沒有的創新。

創新機制：鼓勵"兄弟爬山"

5、陳曉萍：看來騰訊鼓勵企業內部團隊之間的競爭和創新，您認為這是騰訊企業文化中的一個核心理念么?

馬化騰：其實這也是我們慢慢摸索和總結出來的經驗，內部一些良性的競爭是很有必要的，往往自己"打"自己，才會更努力，才會不丟失一些大的戰略機會。因為你如果不做，這個行業里總有人站出來，做一個抓住機會的產品。正因為微信是從內部競爭的打拚中脫穎而出，這讓它足夠強壯，能夠在外部競爭中站立得住。

我們的經驗是，在公司內部往往需要一些冗餘度，容忍失敗，允許適度浪費，鼓勵內部競爭和試錯。創新往往意味著巨大的不確定性，不創造各種可能性就難以獲得真正的創新，有時候為創新而創新反而會讓創新動作變型。

我們也走過彎路，我們過去搞了一個研發中心，還真的說你們就干創新，結果發現乾的都是重複性的產品工作，並沒有做到真正的創新。我們事後回頭看，很多創新點，並不是我們搞一個創新部門，你們只干創新，就能做出創新來。別的部門就不做創新嗎？現實不是這樣的，很多創新往往是自下而上的，總是在不經意的邊緣地方出現。比如微信，不在成熟無線業務裏面誕生，反而是在以前做郵箱的廣州研發中心誕生。今年我們有款很受用戶青睞的遊戲叫"王者榮耀"，它是由不太受人關注的成都團隊做出來。如果企業完全自上而下，說看好了往哪邊走，這樣往往企業沒有活力，很殭化，尤其在互聯網變化特別快的產業非常危險。

6、陳曉萍：有趣的是,騰訊又特彆強調合作分享,不僅是內部的合作，也強調外部的。您曾經向合作夥伴致公開信, 表示孤木難成林；只有賦予開放分享的基因，生態才可能長成一片森林。而且您認為騰訊的開放精神是源自其社交基因--社交網路天然呈網狀，鼓勵朋友間開放分享。請問公司是如何平衡管理團隊之間既競爭又合作的關係的？

馬化騰：我很喜歡一個比喻叫"兄弟爬山"，大家努力看誰先跑到山頂。因為這有點像我們內部競爭的方式。在試錯階段，原則上鼓勵大家都可以來試，正如前面提到的自下而上的方式。評判試錯結果是有個客觀標準的，也就是用戶和市場說了算。當然在騰訊往往是自下而上與自上而下兩種方式的結合。對成熟的業務，我們採取比較穩健的管理方式，但對於新興的模糊地帶則需要鼓勵自下而上的試錯。一旦新興業務成熟時，就不能完全失控，我們會通過成熟業務來幫助未成熟業務。比如一旦微信成形，騰訊會以全公司力量支持微信，包括核心的QQ關係鏈，也包括各種營銷資源，以及與公司其他產品和業務的聯動。

其實騰訊誕生的深圳這塊土地上，本來就是一個新興的城市，大家從各地來到這裏，不是以地緣或血緣連接在一起，而是以一種開放協作的心態來做事。這很像我們在社交網路里的狀態，QQ和微信把天南海北的人聯繫在一起，也不分你我是來自哪裡，大家都可以在這裏交上朋友。我們比較鼓勵以這種開放心態來做事，不限於一地一隅之爭，只要肯努力並且保持開放協作的陽光心態，每個人或團隊總有發揮自己所長的可能性。

一家受人尊敬的互聯網公司

7、陳曉萍：如果要您總體描述一下，您認為公司的核心文化理念究竟是什麼？這些理念又是如何形成、鞏固、發展、演化的？

馬化騰：我首先想到了"一切以用戶價值為依歸"。前面也提到我們從創業開始就自然而然地產生了"強用戶導向"的理念，並一直延續下來，比如在過去國內不太理想的互聯網環境中，如何讓QQ不掉線，如何讓它更快地傳送文件等等，這些都是我們針對"用戶痛點"進行的創新。這些創新可能看起來不顯眼，但是確確實實地解決了當時用戶普遍存在的需求。我們做開發的時候往往要避免純粹的"炫技"，也就是搞一些體現自己很厲害，但用戶不需要的東西。這種對待用戶需求的務實態度，也讓騰訊逐漸形成了比較強的應用型創新能力和技術落地的能力。

我還想到了"通過互聯網服務提升人類生活品質"，騰訊把這當成使命。怎麼用互聯網能力來解決一些社會問題？

其實是我們一直關注的問題。微信、QQ已經成為國內裝機量最大的軟體，有很多民生和便民應用的場景，過去兩年我們通過"互聯網+"在城市服務方面落地很多運用。另外，我們還嘗試用手Q做全城助力尋找丟失兒童，用微信為盲胞讀書，用404頁面發佈尋人信息等。這裏面很多是我們員工自發想到去做的，我們為員工做正確的事點讚，鼓勵他們用企業自身的能力來解決社會痛點。最近有個例子是，我們嘗試利用地理位置信息定位（location-based service: LBS）能力來推出自動體外除顫（Automated External Defibrillator：AED）設備地圖，就可能在人們發生猝死危險的情況下，讓急救人員儘早拿到最近的AED設備，爭取急救的黃金時間，這個功能我們通過微信和手Q率先開始在上海做嘗試，接下來還會在很多城市推廣。總的來說，我們一直希望成為騰訊成為一家受人尊敬的互聯網公司。

8、陳曉萍：您已經成為中國最大的慈善家之一。我也了解到騰訊每年差不多投入至少1%的利潤到公益項目中。您可以分享一下您對慈善的思考和想法嗎？

馬化騰：騰訊1998年成立，到2002年註冊用戶過億時，仍然是個求生存的創業公司。當時我們幾個創始人就開始思考，在埋頭做產品之餘，如何去做一些回饋用戶和社會的事。後來我們進入發展比較好的一個階段，也更清晰地看到，如何利用我們創造的財富和平台影響力為社會做更多的事情。我們在十年前發起了中國第一家互聯網公益基金會，努力促成國內的互聯網公益平台。我個人還先後嘗試參與了公司以外包括愛佑基金會等在內的一些公益項目。

我覺得，一個人或一個企業的力量畢竟是有限的，只有大家都參與進來，關心和參與公益，才能形成解決公益問題的力量。在過去這兩年裡，我們嘗試利用騰訊的互聯網公益平台，讓公益項目與更多愛心網友和企業連接。

2006年是騰訊第二年推出"99公益日"活動，相比去年無論捐款額和捐款人數都有明顯提升。2006年9月7日至9日三天，捐款額達到3.04億元，較去年增長138.6%；捐款人次達到669萬，較去年增長了234.5%。在此期間，共有3642個公益項目及120家公募機構得到了捐助。可以說，騰訊不斷開放平台和產品能力，正在把數千家公益項目和組織，與億萬用戶和合作夥伴有機地連接在一起，希望促成一個"人人可公益，民眾齊參與"的互聯網公益新生態。

值得一提的是，把傳統公益與互聯網創新結合起來，能帶給我們不少驚喜。比如我們在公益項目中實行月捐計劃，這就借鑒了我們做互聯網產品每月訂閱的經驗，效果非常好。捐贈者不但可以選擇有計劃地進行每月捐贈，不必一次性完成項目捐贈，而且還可以通過手機邀請朋友們一起捐，每個月還能收到捐贈項目的進展情況，很大程度上解決了公益項目缺乏個性化和透明度等問題。

在參與公益實踐的過程中，我感到自己學習了很多東西，發現慈善這個領域是非常專業和複雜的，有很多原來沒有想到的問題，深入下去就會浮現出來。這個過程牽涉到社會、政府、企業、個人等多方面，也涉及到理念、人才以及政策等多領域，需要我們更深入地學習以及培養、引進更多專業人才，同時也需要我們全社會各個方面一起共同努力。

9、陳曉萍：我很欣賞騰訊所做的一切：產品、服務、平台。騰訊身處一個連接未來的行業，你們現在的所作所為將直接影響到全人類未來的生活狀態。您對騰訊的發展前景有什麼展望？

馬化騰：騰訊一直以來專注做"連接"，未來會繼續深耕前面提到的"兩個半"核心業務，同時也將關注可能影響未來二三十年的技術趨勢。

我之前把"互聯網+"比作一種信息能源，就像電能一樣，會給各行各業帶來深刻的變革。今天大量的企業不再局限於簡單地觸網，而是開始把後台和數據遷移到雲端。這帶來了雲業務高速增長。這種業務和數據的雲端遷移，使得大量企業在技術架構的層面實現了連接，這為未來各行各業在雲端利用人工智慧處理大數據奠定了基礎。

應該說，產業互聯網的變革才剛剛開始，未來還有很長的路。在這個過程中，騰訊不但能輸出自己互聯網技術與能力，提供雲、大數據等基礎設施，而且還能為各行各業解決"最後一公里"的連接問題。