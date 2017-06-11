（中央社記者黃自強新加坡10日專電）2019亞洲盃資格賽，中華男足今晚將士用命，並在僑胞加油聲中，以2：1擊敗新加坡。總教練黑田和生在賽後記者會說，全體將士用命共同加油努力，是這次獲勝的重要關鍵。



黑田和生表示，協會這次召集旅外選手做法很好，幫助全隊提振了士氣。



他指出，這次教練團團結一致，真正協助並激勵球員有不斷向上的動機和勇氣。



黑田和生說，新加坡和台灣的足球實力是在於國際經驗的差別，台灣目前要積極跟上其他國家的國際賽事經驗。1060610