中華職棒／猿對獅大進補 林樺慶瞄準第2勝NOWnews今日新聞 (2017-06-11 01:17)
上半季穩居聯盟龍頭的Lamigo桃猿隊今天再將次於主場桃園球場出戰統一獅隊，這也是兩隊三連戰最後一場，猿隊剛好進行「動紫大盛」活動，加上球隊已經點亮魔術數字M6，若今天再贏，下周封王機率可望大增。
猿隊戰績雖佳，但全隊在這系列賽跟獅隊打得難分難捨，尤其是打線無法完全有效發揮，昨天比賽只有出現4支安打，剛好幾乎都是長打，但也看得出猿隊壓力頗大。
猿隊將推出林樺慶先發，他雖然已一個月未先發，但以過去他對獅隊壓制力，還是讓人覺得有機會，尤其是本季他在5月6日面對獅隊，主投6局僅失1分，拿到他生涯近4年來首勝，目前他累積1勝0敗，防禦率5.06。
猿隊近況較佳的還是中心打線，包括王柏融、林泓育、陳俊秀、朱育賢的好表現都讓人難以掉以輕心，另外猿隊只要保持領先，比賽後半段，牛棚人才濟濟，守護神陳禹勳狀況也好，贏球機率高。
獅隊將推出左投江辰晏先發，他本季0勝2敗，防禦率5.57，剛好這兩敗都是猿隊奉送，因此江辰晏不但要力搶首勝外，還要避免獅隊被橫掃。
獅隊蘇智傑、陳鏞基等好手還是打線上亮點，唯一需擔心的是陳傑憲昨天被球砸到手腕傷勢是否影響戰局，或許老大哥潘武雄有機會帶領獅群反撲。
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