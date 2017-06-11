光芒隊台灣小將胡智為又升大聯盟了！今天他在臉書上放上他跟復古球衣的照片，並寫下「Retro day」，因為剛好是光芒隊復古球衣日，胡智為將穿上58號球衣，繼續待命。

胡智為將會是大聯盟雙重賽第26人，根據大聯盟在2012年起實施雙重賽可登錄第26人的制度，各隊多半將這個名額用在投手身上。

胡智為本季出賽3場，共投4局，面對17名打者，4三振、3次四壞球，只被擊出1安打失1分。

他最後1次升上大聯盟是在5月31日，先發投手Matt Andriese因傷第2局退場，他緊急上場中繼2.1局無失分，甚至有機會拿下勝投，可惜球隊最後被逆轉。