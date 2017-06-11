亞洲盃資格賽10日上演中華對決新加坡，作客的中華上半場和新加坡踢成1：1平手，下半場中華靠著陳昭安在第60分鐘頭球頂進空門，中場中華就以2：1奪下艱辛的客場勝利。

上半場第6分鐘，身為地主的新加坡沒有讓地主球迷失望，Hariss率先攻破中華隊大門，新加坡取得1：0的領先。

雖然剛開賽6分鐘面臨落後局面，中華隊並沒有自亂陣腳，第30分鐘取得罰球機會，雖然沒有辦法罰進，不過陳昌源適時回敬一球，將比數扳成1：1平手。

下半場第59分鐘，陳招安適時在門前頂進1球，將比數超前為2：1領先，隨後新加坡積極進攻，不過都無法有效攻克中華隊大門，終場中華順利奪下該場勝利。

中華隊戰勝新加坡取得3分的積分，目前1勝1敗暫居E組第2，目前僅次於土庫曼，新加坡和巴林則並列第三。