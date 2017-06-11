富邦悍將和中信兄弟系列賽第3戰，今(11日)將在新莊棒球場繼續進行，雙方分別派出黃亦志對決鄭達鴻，而在6月份勝場還沒有開張的富邦，明天能否終止4連敗，就要看投手群是否能及時恢復穩定了。

黃亦志開季以來，狀況一直都頗為穩定，本季對戰兄弟取得1勝1敗的戰績，防禦率僅有3.70，相當有心得。不過他本季7場出賽都有挨轟的紀錄，容易遭砲擊的缺點，他下一場勢必等想辦法克服。

而兄弟本戰則是派出鄭錡鴻掛帥主投，他本季先發、後援兩頭燒，但仍保持著不錯的穩定性，先發的5戰中，有3戰是優質先發。而且另一個利多是，他本季的2勝都是對富邦所取得，對戰防禦率僅2.28。

富邦進入到6月後，打線似乎又陷入了低潮，近4戰僅打下13分，安打數雖能維持一定水準，但是得分效率卻相當低，是教練團必須傷腦筋的問題。