中華男足總教練黑田和生指將士用命奪勝中央社 (2017-06-11 00:30)
2019亞洲盃資格賽，中華男足10日晚間以2：1擊敗新加坡。圖為總教練黑田和生在賽後記者會說，全體將士用命全力奪勝，寫下美好回憶。中央社記者黃自強新加坡攝 106年6月10日
關鍵字：
上一則：亞洲盃資格賽中華男足擊敗新加坡
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
又見1-3騎士要翻盤?專家潑冷水:5點讓神奇難續【北京新浪網】
詹皇為何能成NBA第一人 16年前一席話道出緣由【北京新浪網】
心如止水!詹皇自曝G4心理狀態 最關鍵一點是它【北京新浪網】
32歲女子跑步機上猝死 家屬向健身房索賠100萬元【北京新浪網】
絕境之下越戰越勇!克城上帝能否再助詹皇逆襲?【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》