上海老店第一百貨暫閉館 湧入萬人懷舊中央社 (2017-06-10 22:31)
（中央社台北10日電）曾經是老上海四大百貨公司之一，中國大陸上海地標建築－第一百貨商店（前身為大新公司）將在19日閉館升級，近幾個週末當地大媽大叔湧進老店購物懷舊，店內客流量堪比「十一黃金週」。
東方網今天報導，上個週末，估計有20萬顧客湧入閉店酬賓的第一百貨商店，電梯限流、收銀排隊，出現了久違的高人氣。
報導說，但品牌老化、業態單一是第一百貨商店不可迴避的「中年危機」。閉館升級後，預計今年11月底以「第一百貨商業中心」的新面貌再度開業。
屆時第一百貨商店將和東方商廈南東店用7根連廊、3部飛梯連貫互通，兩樓之間的六合路則將用夾膠玻璃頂棚遮蓋，成為一條室內步行街。
調整後的第一百貨商業中心，零售業態將從原來的75.5%降低到53.3%；餐飲、文化、休閑等服務消費業態所占比例將明顯提升；還計劃引入經營面積達到2000平方公尺的主題文創區，把文化書店、手作坊、創意攝影、個性健身等業態請進來。
據網上資料，上海第一百貨商店前身是老上海「四大百貨公司」（永安百貨、先施百貨、新新百貨、大新公司）之一的大新公司。
大新公司1936年完工時，面積之大，設備之先進、管理之新穎，被稱為「遠東最大百貨商店」。當年率先安裝扶手電梯，吸引大批人潮，即使不購物，也會有很多人專程到店搭電梯。
中共建政後，大新公司改制為國營上海第一百貨商店（市百一店）。1060610
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