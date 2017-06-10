（中央社台北10日電）第106046期大福彩今晚開獎，中獎號碼為18、15、30、22、20、27、03，特別號為02。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎有2注中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有100注中獎，各得獎金4000元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060610