大福彩頭獎 槓龜中央社 (2017-06-10 22:16)
（中央社台北10日電）第106046期大福彩今晚開獎，中獎號碼為18、15、30、22、20、27、03，特別號為02。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有2注中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有100注中獎，各得獎金4000元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060610
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