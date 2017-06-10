（中央社台北10日電）第106138期今彩539開獎，中獎號碼16、28、14、26、27。派彩結果，頭獎3注中獎，每注可得新台幣1000萬元。



貳獎195注中獎，每注可得2萬元；參獎6393注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼784，正彩18注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼0205，正彩11注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060610