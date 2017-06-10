74號路下方鋪木屑抑揚塵 民憂易燃易淹公視 (2017-06-10 00:00)
台中市政府最近，要在74號快速道路下面的空地，鋪木屑，說是要防止風沙，不過當地民眾質疑，下大雨可能會把排水口塞住，造成淹水，建設局坦承確實不對，將派人清除。
地上被鋪滿厚厚一層木屑，旁邊還放了好幾袋裝著木屑的太空包，台中市政府建設局為了抑制揚塵，在74號快速道路橋下的這處空地鋪上木屑，不過這樣的做法遭到當地民眾質疑。
==民眾 廖先生==
這大風如果吹來 整個灰塵
是不是會影響小朋友的健康
這也蠻嚴重的
如果下雨的話 水溝整個會塞住
你看這個下坡的排水道都在這邊
這如果淹水的時候
市府到時候要怎麼處理
==國民黨台中市議員 楊正中==
很明顯的 就是我們這個枯枝樹葉
在文山火化廠(焚化廠)去化完之後
沒有地方去處
拿來做這個路面的鋪設
民眾也擔心如果有人亂丟菸蒂，可能引起火災，民眾實地拿了一小把木屑到旁邊的空地點火測試，果然一點就著火，台中市建設局事後也認為，這個地點不適合鋪設木屑，目前已經暫停施工。
==台中市建設局景觀工程科長 陳崑烺==
拿木屑去蓋住
那些裸露的地表地面
這個比較會有那個灰塵
揚塵那一類的
但是橋下空間 因為它在這個地方
也沒有水分 也沒有植物
蓋木屑事實上不是很恰當啦
台中市建設局表示，一般木屑都是鋪在樹下當做養分，能理解民眾所擔心的，下周一會立即派人清除木屑，避免下周又下大雨讓木屑造成當地淹水，而該處未來會改鋪設碎石來降低揚塵。
邱植培 彭煥群 台中報導
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