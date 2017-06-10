















台中市政府最近，要在74號快速道路下面的空地，鋪木屑，說是要防止風沙，不過當地民眾質疑，下大雨可能會把排水口塞住，造成淹水，建設局坦承確實不對，將派人清除。地上被鋪滿厚厚一層木屑，旁邊還放了好幾袋裝著木屑的太空包，台中市政府建設局為了抑制揚塵，在74號快速道路橋下的這處空地鋪上木屑，不過這樣的做法遭到當地民眾質疑。==民眾 廖先生==這大風如果吹來 整個灰塵是不是會影響小朋友的健康這也蠻嚴重的如果下雨的話 水溝整個會塞住你看這個下坡的排水道都在這邊這如果淹水的時候市府到時候要怎麼處理==國民黨台中市議員 楊正中==很明顯的 就是我們這個枯枝樹葉在文山火化廠(焚化廠)去化完之後沒有地方去處拿來做這個路面的鋪設民眾也擔心如果有人亂丟菸蒂，可能引起火災，民眾實地拿了一小把木屑到旁邊的空地點火測試，果然一點就著火，台中市建設局事後也認為，這個地點不適合鋪設木屑，目前已經暫停施工。==台中市建設局景觀工程科長 陳崑烺==拿木屑去蓋住那些裸露的地表地面這個比較會有那個灰塵揚塵那一類的但是橋下空間 因為它在這個地方也沒有水分 也沒有植物蓋木屑事實上不是很恰當啦台中市建設局表示，一般木屑都是鋪在樹下當做養分，能理解民眾所擔心的，下周一會立即派人清除木屑，避免下周又下大雨讓木屑造成當地淹水，而該處未來會改鋪設碎石來降低揚塵。邱植培 彭煥群 台中報導