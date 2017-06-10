散裝雞蛋一次性裝載容器包材 緩衝期至6/24公視 (2017-06-10 00:00)
為了防止禽流感等疫情，農委會規定散裝雞蛋必須使用一次性容器或包裝材料，這個月底，24日法規緩衝期就到了，農委會提醒，月底會展開全面稽查，違法最多可罰15萬。
上市場採買，很多民眾都偏好盒裝販售的雞蛋。
==民眾==
就覺得它的蛋殼
看起來就是有時候會沾到
一些雞糞什麼之類的
所以我沒有買過散蛋
==民眾==
（包裝)也是要做到讓我們放心
是不是真的如同QR code
上面展示的清清楚楚
但國內有超過六成的散裝雞蛋商品，主要在傳統市場，雜貨店，或是供應給小吃及餐廳業者，農委會在去年規範散裝雞蛋應使用一次性裝載容器或包材，雖然很多業者反應，散裝雞蛋在裝箱前就經過消毒，一次性包材非必要更讓成本大增，但法規緩衝期將在六月24日到期。
==農委會畜牧處科長 李宜謙==
經過兩次勸導還是屢勸不聽的話
我們會處罰三到十五萬元的罰鍰
==蛋商同業公會理事長 高傳謨==
這個東西已經又緩衝了半年
我們大家業者已經爭取到
可以用一次性的內襯
大部分業者都可以接受啦
另外，為了讓散裝雞蛋也能讓消費者清楚溯源，農委會也從104年09月實行散裝雞蛋溯源標示管理制度，民眾在採買時，除了業者出示的檢驗報告，也可以透過手機掃瞄，來查詢相關的資訊。
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