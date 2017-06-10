















艷陽下，警察在路口指揮交通，過去他們平均執勤1次要2小時，碰上大型活動，則可能一站近3小時，以現行警帽，帽簷短、後頸也沒遮蔽來說，員警長期曝曬，不少人都曾被曬傷，因此高雄市警局設計新式的寬幅遮陽帽，將前後帽簷拉長，增加防曬範圍，避免同仁中暑。==高雄市員警 陳君豪==有時候可能 背部會就是頸部會比較算紅腫這樣子那可能回去可能必須要用就是冰塊冰敷呀 或是說擦一些比較保濕的保養品這樣子==三民一分局副分局長 唐寶慶==現在警帽的帽簷比較短那遮曬的範圍也比較小尤其是後頸部 還有臉部無法遮曬員警要防曬，民眾也不能輕忽高溫的威力，衛福部統計，這個月6號到8號這3天，全台就有69人因為熱傷害而掛急診。==大同醫院家醫科主治醫師 蔡惠如==有一些慢性病像有一些心血管疾病 糖尿病的人這些就 他們也比較容易(熱傷害)發生的機會 會比較高醫師提醒，高溫炎熱的天氣，得隨時補充水分，做好防曬外，也避免在中午到下午兩點這段時間外出，免得過度曝曬造成熱傷害。記者 王柔婷 許政俊 高雄報導