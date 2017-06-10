防員警中暑 高市警局設計新式寬幅遮陽帽公視 (2017-06-10 00:00)
艷陽下，警察在路口指揮交通，過去他們平均執勤1次要2小時，碰上大型活動，則可能一站近3小時，以現行警帽，帽簷短、後頸也沒遮蔽來說，員警長期曝曬，不少人都曾被曬傷，因此高雄市警局設計新式的寬幅遮陽帽，將前後帽簷拉長，增加防曬範圍，避免同仁中暑。
==高雄市員警 陳君豪==
有時候可能 背部會
就是頸部會比較算紅腫這樣子
那可能回去可能必須要用
就是冰塊冰敷呀 或是說擦一些
比較保濕的保養品這樣子
==三民一分局副分局長 唐寶慶==
現在警帽的帽簷比較短
那遮曬的範圍也比較小
尤其是後頸部 還有臉部無法遮曬
員警要防曬，民眾也不能輕忽高溫的威力，衛福部統計，這個月6號到8號這3天，全台就有69人因為熱傷害而掛急診。
==大同醫院家醫科主治醫師 蔡惠如==
有一些慢性病
像有一些心血管疾病 糖尿病的人
這些就 他們也比較容易(熱傷害)
發生的機會 會比較高
醫師提醒，高溫炎熱的天氣，得隨時補充水分，做好防曬外，也避免在中午到下午兩點這段時間外出，免得過度曝曬造成熱傷害。
記者 王柔婷 許政俊 高雄報導
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